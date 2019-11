Pronostic Lens Lorient : Analyse, prono et cotes du match de Ligue 2

Lens – Lorient : un choc pauvre en buts

Ce samedi après-midi, la Ligue 2 nous offre une très belle affiche entre les deux premiers : Lens et Lorient. Les Nordistes, 2au coup d'envoi, pourraient ravir la première place à leurs adversaires en cas de succès. Les hommes de Montanier sont invaincus lors des 7 dernières rencontres de championnat mais restent cependant sur deux matchs nuls face à Nancy et Auxerre. En milieu de semaine, les Lensois se sont lourdement inclinés à Nîmes en seizième de finale de la Coupe de la Ligue. Montanier a aligné un 11 fortement remanié face aux Crocos qui confirme que l'objectif principal du club est d'accrocher la Ligue 1.

En face, Lorient avait semblé, à l'instar de Metz la saison passée et der Reims il y a de cela 2 saisons, se diriger tout droit vers l'élite. Mais voilà, les hommes de Pélissier viennent d'enchaîner trois matchs sans victoire face à des adversaires directs, et la défaite concédée à domicile samedi dernier face à Troyes (0-1) a relancé la chasse. Les Merlus se montrent performants en déplacement et sont invaincus depuis le début de ce nouvel exercice.

Entre Lens qui n'a pas marqué sur ses 3 derniers matchs et des Lorientais qui n'ont marqué que 2 buts sur ses 3 dernières rencontres, nous voyons une rencontre pauvre en buts. D'autant que les deux formations possèdent parmi les meilleurs gardiens de Ligue 2 (Leca pour Lens et Nardi pour Lorient)