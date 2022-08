Pronostic Lens Lorient : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Lens s’en sort face à Lorient

Profitez de 100€ offerts DIRECT pour 100€ déposés chez Winamax

Profitez de 100€ offerts DIRECT pour 100€ déposés chez Winamax

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, d'autres sites vous permettent de parier sur ce Lens Lorient :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Auteur de très belles saisons depuis son retour dans l’élite, le Racing Club de Lens se montre une nouvelle fois très performant lors de l’entame de cet exercice. En effet, les Sang et Or sont toujours invaincus après 4 journées et sont à égalité avec le PSG et l’OM en tête du classement. Les Lensois ont lancé leur saison par un succès à domicile face à Brest (3-2) avant d’être tenus en échec à Ajaccio (0-0). Ensuite, le club nordiste faisait face à deux adversaires directs dans la course aux places européennes, Monaco et Rennes. Face au club du Rocher, le Racing a été impressionnant en surclassant une équipe monégasque qui joue le podium (1-4). Le week-end dernier, les Sang et Or ont confirmé leur bonne disposition en prenant le dessus sur Rennes (2-1). La rencontre s’est décantée sur une superbe inspiration du capitaine lensois Seko Fofana, auteur d’un but de toute beauté. Arrivé cet été, le Belge Openda a également confirmé son excellente adaptation dans le Nord avec son second but consécutif, après celui inscrit au stade Louis II.(Déposez 100€ et misez avec 200€) chez⇒ ⇒⇐ ⇐En face, Lorient avance sans faire de bruit. Les Merlus ont comme l’an passé bien débuté puisqu’ils ont enregistré deux victoires et un nul. De plus, les Lorientais ont un match en retard face à l’Olympique Lyonnais. Pour lancer leur saison, les protégés de Le Bris ont réussi un exploit sur la pelouse de Rennes (0-1) avant d’obtenir le point du nul à Toulouse (2-2). Le week-end dernier, le club breton a pris le dessus sur Clermont (2-1) grâce à un doublé de Moffi, qui devrait faire le plus grand bien au buteur nigérian, en manque de confiance depuis plusieurs semaines. Lors de cette fin de mercato, Lorient a perdu l'anciennement bien nommé Laurienté, parti rejoindre Sassuolo. Le front de l’attaque sera occupé par le duo Moffi – Koné. En pleine bourre et excellent à Bollaert, le Racing Club de Lens devrait se sortir du piège lorientais pour poursuivre sur sa superbe dynamique.- Winamax vous offre le montant de votre 1dépôt jusqu'à 100€.- Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !- Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ offerts) sur ce pari et tentez de gagner(296€ - les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).- Vous avez le droit en + à 500€ de bonus pour jouer au poker.- Winamax vous offre le montant de votre 1dépôt jusqu'à 100€.- Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !- Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ offerts) sur ce pari et tentez de gagner(480€ - les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).- Vous avez le droit en + à 500€ de bonus pour jouer au poker.avecen rentrant le code "SOFOOTX2"avecavecen rentrant le code "SOFOOT"avecavecdès la fin du matchavec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Lens Lorient détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !