Pronostic Lens Lorient : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Le Racing Club de Lens occupe actuellement une place fortement convoitée, la 5, qui est aussi la dernière à offrir une place dans une compétition européenne. Les Lensois sont sous la menace d'équipes ambitieuses comme l'Olympique de Marseille, le Stade rennais ou Montpellier. Néanmoins, les Sang et Or résistent et plutôt bien. En effet, le club lensois est invaincu lors des 10 dernières journées de Ligue 1 et possède 1 point d'avance sur l'OM qui a un déplacement délicat à Montpellier ce week-end. Le week-end dernier, le club nordiste a montré de très belles ressources pour tenir tête à l'Olympique lyonnais, qui lutte pour le titre (score final 1-1). Déterminés à jouer les trouble-fêtes, les Lensois vont tout mettre en œuvre pour consolider leur 5place. De son côté, Lorient a signé une très belle opération le week-end dernier en s'imposant dans le derby face à Brest (1-0). Ce succès offre désormais 3 points d'avance sur le premier relégable, Nîmes. Les Merlus réalisent une très bonne année 2021, puisque depuis fin janvier, ils affichent un bilan de 5 victoires, 5 nuls et 2 défaites lors des 12 dernières journées de Ligue 1. Visiblement, le message passé par Pélissier a bien été compris par ses hommes qui sont en train de réussir leur mission maintien. Néanmoins, les Lorientais sont loin d'être sauvés et doivent encore prendre des points. Cette opposition entre deux formations qui vont tout faire pour s'imposer devrait nous offrir des buts de chaque côté comme lors des 9 derniers matchs lensois et comme dans 12 des 15 derniers matchs des Lorientais.