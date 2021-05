Pronostic Lens Lille : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Lens – Lille : le derby tourne en faveur des Dogues

Le derby du Nord entre Lens et Lille lance la 36journée de Ligue 1. Cette rencontre est importante car ces deux formations défendent leurs places, celle de 5pour Lens et celle de leader pour le LOSC. Le week-end dernier, les Sang et Or pensaient effectuer une mauvaise opération en s'inclinant sur la pelouse du Parc des Princes face au Paris Saint-Germain (2-1). Cependant, le nul de l'Olympique de Marseille et la défaite de Rennes ont permis au club nordiste de conserver cette 5position tant convoitée. En revanche, les hommes de Franck Haise comptent le même nombre de points qu'une formation marseillaise qui a un calendrier nettement plus favorable. Le revers concédé au Parc des Princes est venu mettre fin à une très belle série de 13 journées sans la moindre défaite. Le promu réalise une excellente saison et va tout faire pour conserver sa position mais aussi gêner le voisin et ennemi lillois dans sa quête du titre de champion.

De son côté, Lille n'est plus qu'à 3 journées d'un titre de champion qui viendrait récompenser l'exceptionnelle saison des hommes de Christophe Galtier. Auteur d'un match remarquable au Groupama Stadium (3-2), Lille a fait le job face à Nice (2-0) le week-end dernier. Porté par ses internationaux turcs, Burak Yilmaz et Zeki Celik, buteurs lors de cette rencontre, le club nordiste a fait un pas supplémentaire vers le titre. Avec la défaite de Monaco face à Lyon, le LOSC va se livrer un mano à mano avec le PSG, qui se déplacera à Rennes dimanche soir. Lors du match aller, les Lillois avaient trouvé la faille face aux Sang et Or pour s'imposer facilement (4-0). Christophe Galtier s'attend à un match compliqué à Bollaert mais peut compter sur le formidable état d'esprit qui anime son équipe pour surmonter ces obstacles. Lancé dans la conquête d'un nouveau titre de champion, Lille devrait s'imposer à Bollaert dans le derby du Nord.