Pronostic Lens Lille : Analyse cote et pronostic du match de Coupe de France

Lens bat encore Lille, qui se retrouve décimé devant

L'affiche des 16de Coupe de France oppose les rivaux nordistes, Lens et Lille, mardi soir. Auteur d'un très bon début de saison, Lens a même été dauphin du Paris Saint-Germain pendant quelques journées. Mi-septembre, le Racing avait d'ailleurs battu Lille, dans un derby marqué par des incidents entre supporters à la mi-temps. En revanche, les hommes de Franck Haise ont clairement baissé le pied, eux qui sont sur 6 matchs sans victoires en Ligue 1 (3 nuls, 3 défaites). Lors de leur dernier match avant la trêve, les Lensois avaient signé la 1ere mi-temps parfaite à Nice (0-1), avant d'être renversés en fin de rencontre par les Aiglons (score final, défaite 2-1). Dans une dynamique inverse, Lille avait démarré la saison très difficilement. Mais petit à petit, la patte Gourvennec, arrivé en remplacement de Galtier, a prise chez les champions de France en titre. Les Lillois restent sur 11 matchs sans défaite, avec notamment 5 succès glanés sur leurs 6 dernières rencontres toutes compétitions confondues. Cette série leur a permis de se qualifier pour les 1/8es de finale de Ligue des Champions et de remonter à la 8place de Ligue 1, juste devant Lens. Problème, le LOSC sera décimé devant pour cette rencontre. En effet, Ikoné est parti à la Fiorentina ces derniers jours, et les deux attaquants de pointe devraient aussi manquer puisque Bilmaz est suspendu et David ferait partie des 4 Lillois testés positifs à la covid. A Bollaert et comme en Ligue 1, Lens pourrait s'imposer dans ce derby.