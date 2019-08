Pronostic Lens Le Havre : Analyse, prono et cotes du match de Ligue 2

Des buts de chaque côté entre Lens et Le Havre !

Le Racing Club de Lens a fait de la montée en Ligue 1 un objectif prioritaire. Les Sang et Or sont passés tout près d'atteindre ce but en mai dernier,butant sur la dernière marche des barrages. Cette saison, les hommes de Philippe Montanier ont très bien débuté (2 victoires sur leurs 2 premiers matchs) et dans un choc de leader à Clermont la semaine passée ils ont su ramener un point en fin de match. Cette semaine, le club nordiste a confirmé ses bonnes dispositions en se qualifiant pour le prochain tour de Coupe de la Ligue grâce à sa victoire à Troyes.

De son côté, Le Havre est également invaincu en Ligue 2. D'abord, les Normands ont concédé le nul lors des deux premières journées : à Ajaccio (2-2) et contre Niort (1-1). Les hommes de Paul Le Guen se sont ensuite imposés à Troyes (1-2). Cette semaine, le club havrais s'est incliné aux tirs aux buts en Coupe de la Ligue à Clermont dans un nouveau match avec des buts des deux côtés (1-1). Le club dispose du meilleur buteur actuel de L2, Kadewere (3 réalisations), qui sera de retour après avoir été suspendu en coupe. Depuis le début de la saison, 3 des 4 matchs des Lensois et la totalité de ceux des Havrais se sont terminés avec des buts de chaque côté. Pour cette rencontre, nous partons donc sur le pari "Les 2 équipes marquent".