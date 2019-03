Pronostic Lens Le Havre : Analyse, prono et cotes du match de Ligue 2

Lens peut effectuer une belle opération face au Havre

Sixième de Ligue 2, Lens a perdu ses deux derniers déplacements après une belle série de résultats. Mais costaud à Bollaert, Lens reste sur 5 matchs sans défaite : 4 victoires et un nul face au leader messin. Les Lensois peuvent toujours compter sur leur superbe public pour les pousser dans leurs matchs disputés à la maison. En cas de victoire ce soir, le Racing récupérerait la 4place et éliminerait quasiment Le Havre de la course à la montée.

9e avec 6 points de retard sur Lens, Le Havre a retrouvé les joies de la victoire lors de la précédente journée. Les Normands ont bénéficié de l'exclusion rapide de l'Ajaccien Lejeune pour s'imposer face aux Corses. Avant ce succès, la bande au coach Tanchot restait sur 8 matchs sans victoire. Et en déplacement, les Havrais n'ont remporté aucune de leurs 7 dernières rencontres. Pour ce match, nous voyons des Lensois poussés par leur public s'imposer face au Havre.