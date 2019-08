Pronostic Lens Guingamp : Analyse, prono et cotes du match de Ligue 2

Duel de prétendants à la L1 entre Lens et Guingamp !

Le Racing Club de Lens a été tout proche de monter en L1 la saison passée. Dernier qualifié pour les barrages, le club dirigé par Philippe Montanier a passé tous les tours entre équipes de L2 avant de buter lors du dernier match face à Dijon. Les erreurs commises par le portier Vachoux, parti depuis à Orléans, ont coûté la montée aux Nordistes. Cette saison, l'accession en Ligue 1 Conforama est l'objectif prioritaire du club. Les Lensois ont débuté idéalement avec un succès à l'extérieur. Les partenaires de Fortes se sont imposés chez le promu manceau (1-2). Le club s'est renforcé durant l'intersaison et Montanier peut désormais compter sur l'expérience de Cahuzac, le sens du but de Sotoca et l'activité de Manuel Perez.

L'En Avant Guingamp a connu une saison difficile : battu en finale de la coupe de la Ligue et relégué en Ligue 2. Le club breton a vu plusieurs de ses joueurs quitter le navire comme Thuram, Coco ou Benezet. Désormais dirigé par Patrice Lair, le club a vu Pelé et Mellot rejoindre l'effectif. Pour leur premier match sous leurs nouvelles couleurs, les deux joueurs ont d'ailleurs marqué. Les Guingampais ont dominé Grenoble dans le jeu mais n'ont pas su s'imposer. Bons offensivement, les Bretons ont commis de grossières erreurs défensives. Pour cette affiche de Ligue 2, nous voyons une rencontre ouverte avec des buts de chaque côté.