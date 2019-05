Pronostic Lens Dijon : Analyse, prono et cotes du Barrage aller de Ligue 1

Un exploit à Bollaert pour Lens face à Dijon

Ce jeudi, le Stade Bollaert sera bouillant pour la réception de Dijon dans le cadre des barrages aller d'accession à la Ligue 1. Le club nordiste revient de loin. Présent dans les places qualificatives à ces Barrages quasiment toute la saison, les Lensois avaient perdu pied pendant quelques semaines. Le déclic est arrivé face à Clermont où, en infériorité numérique, ils se sont imposés de manière heureuse. Depuis, les hommes de Montanier enchaînent et renversent tout sur leur passage, accompagnés par leur fidèle public. Malgré deux déplacements, les Lensois ont réussi à franchir déjà deux tours de barrage, face à un Paris FC excellent à domicile et contre Troyes qui avait terminé très fort sa saison.

De son côté, Dijon est un miraculé et a profité du faux pas caennais ace à Bordeaux pour obtenir ce barrage. Les hommes de Kombouaré ont profité de la venue d'équipes démobilisées (Strasbourg et Toulouse) pour décrocher des points en Ligue 1 à domicile. Mais à domicile, les Dijonnais restent sur 3 défaites consécutives sans marquer un but (que ce soit face à Caen, Nantes ou le PSG). Dans un Bollaert au parfum de Ligue 1, les Lensois devraient poursuivre leur belle dynamique et prendre de l'avance dès ce match aller.