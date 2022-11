Pronostic Lens Clermont : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Lens enchaîne face à Clermont

Epatant depuis son retour en Ligue 1, le Racing Club de Lens avait cependant raté la qualification européenne lors des dernières journées de championnat ces deux dernier exercices. Le club nordiste est parti pied au plancher lors de cette saison. En effet, le Racing est actuellement le dauphin du Paris Saint-Germain avec 5 points de retard alors que se profile au retour de la Coupe du Monde un affrontement à Bollaert contre le club de la capitale. Depuis le début de saison, Lens ne s'est incliné qu'une seule fois dans le derby face à Lille (1-0). Pour le reste, les hommes de Franck Haise enchainent les résultats positifs avec 10 victoires et 3 nuls. Suite à sa défaite concédée à Pierre-Mauroy, le club Sang et Or a parfaitement redressé la barre et vient de remporter ses 4 derniers matchs. Les Lensois ont tout d'abord pris le meilleur sur Montpellier (1-0), puis sur Marseille (0-1) et Toulouse (3-0). Le week-end passé, sans être brillants, les Lensois ont fait le taf sur la pelouse de la lanterne rouge angevine (1-2) avec des buts de Saïd et Medina. Dans son stade de Bollaert, Lens a signé un parcours parfait avec 7 victoires en autant de rencontres.

En face, Clermont a raté une bonne opportunité de creuser l'écart avec la zone de relégation lors de la réception de Montpellier. Mal parti avec un penalty encaissé dès la 10minute, le club auvergnat a ensuite vu Andric manquer un penalty. Le Serbe s'est ensuite repris pour égaliser. Dominatrice, l'équipe clermontoise a eu plusieurs balles de break mais n'est pas parvenue à s'imposer (score final 1-1). Les Clermontois ont bénéficié d'un second penalty en fin de rencontre sur lequel Kyei a trouvé la barre. Dixième de Ligue 1, Clermont possède 8 points d'avance sur Ajaccio, premier relégable. La bande à Gastien reste sur 4 rencontres sans le moindre succès avec trois nuls et un revers contre Brest. Au niveau de l'effectif, le coach clermontois devrait retrouver Caufriez qui a purgé sa suspension tandis que les Borges, ou Gonalons sont incertains. Dans une forme étincelante à Bollaert, Lens devrait terminer sur une victoire avant l'entame de la Coupe du Monde. A noter que les Lensois n'ont plus encaissé de but à Bollaert depuis 4 matchs.