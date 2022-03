Pronostic Lens Clermont : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Clermont résiste à Lens ?

Auteur d'une excellente première partie de saison, le Racing Club de Lens s'était même hissé pendant plusieurs semaines à la 2place du classement. L'euphorie nordiste s'est estompée puisque les Sang et Or se trouvent actuellement seulement en 9position avec 6 points de retard sur les places européennes. Depuis la reprise, les hommes de Franck Haise n'ont pas de continuité dans leurs résultats. Victorieux de Bordeaux (3-2) à Bollaert, Lens avait ensuite été tenu en échec par Lyon toujours à domicile (1-1). Il y a 6 semaines, les Nordistes avaient été plutôt heureux de prendre le dessus sur Angers au Raymond-Kopa en profitant de deux erreurs du portier angevin Petkovic. Battus à domicile par Brest il y a 15 jours (0-1), les Lensois n'ont pas pu faire mieux qu'un nul sur la pelouse de Metz le week-end dernier (0-0). En feu lors de la reprise, le capitaine Seko Fofana est rentré dans le rang à l'image de son équipe.

En face, Clermont s'attend à une fin de saison frustrante. En effet, le club auvergnat fait face au retour en forme de plusieurs équipes comme Saint-Etienne, Troyes ou Lorient. Actuellement, l'équipe dirigée par Gastien occupe la 16place avec seulement 2 points d'avance sur l'ASSE, première formation relégable. Les Clermontois ont connu récemment un très bon passage en s'imposant face à des équipes qui luttent pour le podium de Ligue 1, avec des succès sur Nice, Rennes et Marseille. En revanche, les Auvergnats n'ont pas connu la même réussite face aux équipes de bas de tableau avec deux revers importants face à Saint-Etienne (1-2) et contre Lorient (0-2) le week-end dernier. Face aux Bretons, les partenaires de Bayo n'ont pas été en réussite en première période avec notamment un poteau touché par Da Cunha. Lors de la dernière partie de la rencontre, les Lorientais ont fait la différence sur des contres. Capable de tout, Clermont a montré de bonnes dispositions face aux équipes de haut de tableau et pourrait, comme à l'aller (1-1), fortement gêner cette équipe lensoise qui semble avoir perdu son brin de folie.