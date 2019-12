Pronostic Lens Chambly : Analyse, prono et cotes du match de Ligue 2

Lens à la relance face à Chambly

Premier au coup d'envoi de la journée précédente, Lens a failli dans le derby du Nord face à Valenciennes. Dans une rencontre marquée par des échauffourées, les Lensois ont perdu leur première place suite à la défaite (2-0) et ont également vu deux de leurs joueurs être expulsés, Radovanovic et Cahuzac. Néanmoins, les hommes de Montanier sont toujours seconds à seulement deux unités de la première place. Avant ce revers, les Lensois venaient d'enchaîner trois victoires consécutives en Ligue 2 face à Lorient, Rodez et Sochaux. Poussé par son incroyable public, Lens va tout faire pour repartir de l'avant après la désillusion valenciennoise. De son côté, Chambly n'a pas été en mesure de confirmer. Les Camblysiens venaient de s'imposer en Coupe de France face à Beauvais et surtout à Troyes sur un score surprenant (4-0) face à des Troyens qui laissent beaucoup de points à domicile face aux petites équipes. Vendredi, la bande à Bruno Luzi recevait l'AC Ajaccio et a concédé une nouvelle défaite (2-0) qui rapproche Chambly de la zone de relégation. Le promu est actuellement 17avec un seul point d'avance sur le Paris FC, 18. Avec une victoire, un nul et 8 défaites lors des 10 dernières journées, Chambly ne devrait pas embêter Lens qui reste sur deux victoires convaincantes à Bollaert (1-0 face au leader lorientais et 4-0 face à Sochaux).