Pronostic Lens Brest : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Lens débute par une victoire face à Brest

Depuis son retour en Ligue 1 il y a deux, Lens se montre très intéressant avec un jeu très apprécié par les observateurs. Comme la saison précédente, les Sang et Or ont fini dans la première moitié de tableau l'an dernier, en septième position, mais n'ont pas réussi à accrocher une place européenne. Ces excellents résultats ont éveillé l'intérêt des écuries sur les pépites nordistes. Cet été, le Racing a notamment perdu son international français Jonathan Clauss parti à l'OM, l'excellent attaquant Kalimuendo retourné à Paris, tandis que Cheick Doucouré a rejoint Crystal Palace. Son capitaine Fofana pourrait également s'en aller. Au rayon des arrivées, Lens a signé le portier de Nottingham Forest Brice Samba, déjà passé par l'OM et Caen, mais aussi le milieu clermontois Abdul Samed, le piston angevin Cabot, le buteur polonais Buksa et l'attaquant Openda. Auteur d'une excellente préparation avec notamment une victoire sur l'Inter Milan (1-0 avec un but d'Openda) et un nul contre West Ham (0-0), Lens devrait vouloir entamer sa saison de belle manière à Bollaert. La saison passée, Brest avait connu une entame de saison catastrophique avant de se relancer en signant une superbe série de résultats. Au final, le club breton a brillamment assuré son maintien en Ligue 1 mais s'attend à un nouvel exercice compliqué avec les 4 descentes en vue. La formation brestoise a perdu quelques éléments comme Lasne ou Faussurier, mais a attiré l'Angevin Pereira-Lage, l'expérimenté Pierre Lees-Melou (ex-Norwich, Nice) et le prometteur Karamoko Dembélé (ex-Celtic). Les Mounié, Honorat ou Belaili, sont quant à eux restés au club. Après avoir parfaitement lancé sa préparation estivale avec des succès sur Avranches, Lorient et Angers, Brest a calé face à Guingamp (revers 2-0) et contre Valladolid (0-0). Devant son bouillant public de Bollaert, le Racing Club de Lens devrait prendre le dessus sur une équipe brestoise qui devrait être de nouveau concernée par le maintien cette saison.