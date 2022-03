Pronostic Lens Brest : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Retour en forme confirmé pour Lens face à Brest

Profitez de 150€ offerts chez ParionsSport

Profitez de 150€ offerts chez ParionsSport

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, d'autres sites vous permettent de parier sur ce Lens - Brest :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Impressionnant en début de saison, le Racing Club de Lens a ensuite connu un passage à vide entre fin 2021 et début 2022, qui peut s’expliquer par un coup de moins physique au regard de la fougue mise dans chacune des rencontres par les joueurs nordistes. Les hommes de Franck Haise ont relevé la tête et viennent de s’imposer à Bollaert face à Bordeaux (3-2) avant de tenir tête à l’Olympique Lyonnais (1-1) et de l'emporter le week-end dernier. Dimanche, en effet, les Sang et Or se sont retrouvés menés mais ont parfaitement réagi à Angers (1-2) pour accrocher un précieux succès, bien aidé par la piètre performance du portier angevin Petkovic. Lors des deux dernières journées, l’excellent piston Jonathan Clauss s’est mis en évidence en inscrivant ses 3et 4réalisations de la saison. La force du Racing est avant tout collective puisque le club lensois ne dépend pas d’un buteur vedette mais compte 8 joueurs qui ont inscrit entre 3 et 7 buts cette saison (pour Fofana et Kalimuendo). Cette puissance collective permet au Racing d’occuper la 6place de Ligue 1 avec 3 points de retard sur les places européennes.chez⇒ ⇒⇐ ⇐En face, Brest fait partie des formations calées dans le ventre mou du championnat. En effet, la formation bretonne se trouve en 12position avec 10 points d’avance sur les équipes relégables. Les hommes de Michel Der Zakarian ont connu un excellent passage au cœur de l’automne et se contentent désormais de signer quelques coups. Très irréguliers en ce moment, les brestois se sont fait surprendre le week-end dernier à Francis le Blé dans le derby face à Lorient (0-1). L’expulsion rapide du capitaine Chardonnet aura été préjudiciable pour le Stade. Lors de la trêve hivernale, le club s’est fait prêter le buteur uruguayen Satriano par l’Inter. Ce dernier a réussi ses débuts avec 3 buts inscrits. Dans son stade Bollaert et en regain de forme, Lens aura à cœur de prendre sa revanche sur Brest qui avait humilié les Sang et Or (4-0) à Francis le Blé à l'aller et qui reste sur 4 matchs sans victoire en déplacement (défaites à Rennes et Paris, nuls à Reims et Troyes).- Vous avez le droit à un 1pari remboursé en pari gratuit de 150€.- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevez 150€ de paris gratuits !- Vous pouvez utiliser vos 150€ pour continuer à parier.- Vous avez le droit à un 1pari remboursé en pari gratuit de 150€.- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevez 150€ de paris gratuits !- Vous pouvez utiliser vos 150€ pour continuer à parier.avecavecavecen rentrant le code "SOFOOT"avecdès la fin du matchavecen rentrant le code "SOFOOT10"avec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavec, sponsor de MonacoavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Lens Brest détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !