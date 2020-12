Pronostic Lens Brest : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Des buts de chaque côté entre Lens et Brest

Cette opposition entre Lens et Brest met aux prises deux des bonnes surprises de la saison. Les Lensois sont actuellement classés en 8position avec 4 points de retard sur les places européennes. Ce parcours est impressionnant pour un promu qui a su parfaitement profiter des opportunités qui se sont présentées, comme lors de la 2journée face à un PSG diminué, ou face à des Rennais dans le dur. Ce week-end, les Sang et Or se sont inclinés en Lorraine face au FC Metz (2-0). A domicile, Lens reste sur 4 matchs sans la moindre victoire, avec des nuls contre Reims et Nantes, et des défaites face à Angers et Montpellier. Ces 4 dernières rencontres ont offert des buts de chaque côté. En face, Brest est l'une des formations les plus agréables à regarder cette saison en L1. Le match du week-end dernier face à Montpellier en fut le parfait exemple. Après 40 minutes décevantes, l'ouverture du score des Héraultais a lancé le match qui a ensuite vu les deux formations se créer de nombreuses opportunités. Les Brestois ont même pensé décrocher la victoire mais se sont fait surprendre par un exploit d'Andy Delort (score final 2-2). Chez les Bretons, Faivre et Perraud ont confirmé leurs bonnes dispositions actuelles, avec une très bonne prestation. La semaine passée, les hommes de Dall'Oglio sont allés accrocher le nul sur la pelouse de l'Olympique Lyonnais sur un autre match à 4 buts (2-2). Comme lors des 3 dernières rencontres disputées par Brest, on devrait voir ces deux équipes sans calcul pouvoir marquer.