Pronostic Lens Bordeaux : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Le Racing Club de Lens a réalisé une très belle saison l'an passé, en étant tout proche de décrocher une place européenne. Sur leur lancée, les Nordistes ont très bien débuté ce nouvel exercice au point de se retrouver dauphin du PSG au meilleur de la forme des hommes de Franck Haise. Depuis quelques semaines cependant, les Sang et Or se montrent nettement moins performants et ont reculé en 9position de cette Ligue 1. Les Lensois n'accusent que 5 points de retard sur le Racing Club de Strasbourg, 4, et une bonne série leur permettrait sans doute de revenir dans le course à l'Europe. Auteur d'une bonne entame d'année 2022, Lens avait dominé Lille en Coupe de France, avant d'enchainer deux succès à l'arraché face à Rennes (1-0) et à Saint Etienne (2-1). Depuis sa victoire à Geoffroy-Guichard, le club nordiste vient d'encaisser 3 revers de rang face à Marseille (0-2) et Lorient (2-0) en Ligue 1, et contre l'AS Monaco (4-2) en Coupe de France. Ces résultats confirment la perte de vitesse des Lensois. Déterminé à se replacer dans la course européenne, Lens compte sur la réception d'une équipe bordelaise en crise pour accrocher 3 points importants. En effet, les Girondins de Bordeaux connaissent une saison particulièrement compliquée avec un club proche de la liquidation administrative cet été et des résultats sportifs décevants. Le club au scapulaire se trouve dans la zone de relégation avec l'avant-dernière place du classement. Les partenaires de Rémi Oudin ont certes remporté un match contre Strasbourg (4-3) grâce à une superbe prestation de Hwang, auteur d'un triplé mais à côté de ça ils ont perdu 5 de leurs 6 dernières rencontres. Humilié à Rennes (6-0), le club girondin avait lancé un ultimatum à Petkovic. L'ancien sélectionneur de la Suisse n'a pas survécu à la raclée reçue dimanche dernier à Reims (5-0), adversaire direct pour le maintien. Si David Guion av prendre les rênes du club bordelais, il sera absent ce dimanche à Bollaert. Cet hiver, les dirigeants ont investi sur plusieurs éléments pour tenter de sauver le club avec les Guivalogui, Ahmedhodzic ou Ignatenko. Le joueur ukrainien, expulsé quelques minutes après son entrée en jeu, ne sera pas du voyage dans le Nord. Ce duel entre deux équipes pas au mieux devrait tourner en faveur des locaux qui possèdent des garanties supérieures en terme de jeu, notamment grâce aux excellents Kalimuendo et Fofana (6 buts chacun en Ligue 1 cette saison).