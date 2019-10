Pronostic Lens Auxerre : Analyse, prono et cotes du match de Ligue 2

Lens et Auxerre, le jeu avant tout !

Profitez d'un 1er pari remboursé de 100€ chez PMU Sport

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, 8 autres sites vous permettent de parier sur ce Lens - Auxerre :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

La 11journée de Ligue 2 se termine lundi soir avec un alléchant Lens – Auxerre. Les Nordistes sont passés tout près de la montée la saison passée et ambitionnent logiquement d’accrocher l'un des 2 tickets directs pour l’élite. Les hommes de Montanier respectent leurs engagements puisqu’ils occupent actuellement la seconde place. Les Lensois ont connu un trou d’air mi-août avec deux revers de rang face à Troyes et Le Havre mais sont invaincus depuis. Ils viennent même d’enchaîner 4 succès de rang.chezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐De leur côté, les Auxerrois sont en progrès. Arrivé de Brest, Jean-Marc Furlan et sa philosophie de jeu offensif ont eu besoin d’un peu de temps pour être accepté par les joueurs. Mais depuis quelques journées, les Bourguignons semblent avoir parfaitement intégré les schémas de jeu de leur coach. L’AJA s’est inclinée une seule fois lors des 7 derniers matchs, dans le derby face à Troyes, avec un but dans les arrêts de jeu. Ces deux formations sont les 2 plus spectaculaires du haut de tableau avec une moyenne de + de 2,5 buts par match. Entre des Lensois qui ont marqué sur 11 de leurs 12 matchs toutes compétitions confondues et Auxerre qui a scoré sur ses 7 derniers matchs, il devrait y avoir logiquement des buts de chaque côté.- Vous avez le droit à un 1pari remboursé de 100€- Misez par exemple votre 1pari remboursé de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si vous perdez, vous êtes totalement remboursé de vos 100€ !- Ces 100€ sont à utiliser pour parier sur le site PMUavecavecavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavecavecavecRetrouvez le Pronostic Lens Auxerre encore plus détaillé avec les dernières infos, les compos probables, les côtes, les meilleurs bonus et les pronos des parieurs sur RueDesJoueurs !