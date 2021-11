Pronostic Lens Angers : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Lens repart de l’avant face à Angers

De retour en Ligue 1 la saison dernière, le Racing Club de Lens avait été l’une des très bonnes satisfactions. En effet, le club nordiste avait lutté pour les places européennes jusqu’au bout du championnat. Dans ce nouvel exercice, les hommes de Franck Haise sont repartis sur les mêmes bases. Impressionnants, les Lensois rivalisent avec les grosses cylindrées de L1 dans la course aux places qualificatives pour la Ligue des Champions. Bons lors de leur déplacement à Lyon, les Sang et Or n’avaient pas été récompensés puisqu’ils s’étaient inclinés au Groupama Stadium (2-1). Avant la trêve internationale, l’équipe lensoise s’était ressaisie à Bollaert en surclassant Troyes (4-0). Deuxième de Ligue 1 suite à ce succès, le Racing a connu un jour sans le week-end dernier en étant largement dominé par une équipe de Brest (4-0) qui lutte pour son maintien. De plus, lors de ce match, le buteur Kalimuendo a été expulsé et manquera cette rencontre.chezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐En face, le SCO a réalisé une excellente entame de championnat mais fait du surplace depuis plusieurs journées. Néanmoins, la formation angevine s’est reprise à domicile le week-end dernier en dominant Lorient sur un penalty de Mangani (1-0). Ce succès a permis à Angers de remonter en 6position au classement avec seulement 3 points de retard sur leur adversaire du soir. L’arrivée de Gérald Baticle lors de l’intersaison a relancé le SCO, habitué au ventre mou. En déplacement, les Angevins sont solides puisqu’ils n’ont perdu qu’une seule fois, dans les dernières secondes au Parc des Princes face au leader parisien. Pour le reste, Angers s’est imposé à Strasbourg et a accumulé les nuls contre Bordeaux, Brest, Troyes, Saint-Etienne et Lille. Balayé à Brest le week-end dernier, Lens aura à cœur de se racheter devant son public. Vainqueur de 4 de ses 5 derniers matchs à Bollaert, le Racing pourrait enchaîner.- Vous avez le droit à un 1pari de 120€ remboursé en pari gratuit- Misez par exemple votre 1pari de 120€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si vous perdez, vous êtes totalement remboursé de vos 120€ sous la forme d’un pari gratuitavecavecavecavecdès la fin du matchavecen rentrant le code "SOFOOT"avecen rentrant le code "SOFOOT10"avecen rentrant le code "SOFOOT10"avec, sponsor de MonacoavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Lens Angers détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !