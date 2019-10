Pronostic Leipzig Zénit : Analyse, prono et cotes du match de Ligue des Champions

Le Zenit peut accrocher Leipzig !

Le groupe G de Ligue des Champions qui comprend le Benfica, Lyon, le Zenit et Leipzig est certainement l’un des plus ouverts de la compétition. A l’heure actuelle, toutes les formations sont en mesure de se qualifier, même le Benfica qui s’est incliné lors des 2 premiers matchs. Leipzig s’est imposé chez les Portugais (1-2) avant de s’incliner à domicile contre Lyon (0-2). Les hommes de Nagelsmann ont réalisé un excellent début de saison avant de piocher ces dernières semaines. Les Allemands restent en effet sur 4 matchs sans victoire, dont 3 se sont joués à domicile.chez⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, le Zenit est l’actuel leader de ce groupe. Les Russes sont tout d’abord allés chercher un bon nul à Lyon (1-1) avant de dominer tranquillement le Benfica à domicile (3-1). Les joueurs de l'ancien Parisien Semak sont en pleine forme et viennent de remporter facilement leurs deux dernières rencontres de championnat. L’attaquant international russe Artem Dzyuba est en pleine bourre et empile les buts, avec à ses côtés le très complémentaire iranien Sardar Azmoun. Sur une série de 3 victoires consécutives, le Zenit devrait être en mesure de profiter de la baisse de régime de Leipzig et accrocher au moins un nul en Allemagne.- Misez par exemple votre 1pari remboursé de 100€ sur ce pari pour tenter de remporter- Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits.- Que le pari soit perdant ou gagnant, vous pouvez récupérer encore 50€ de bonus supplémentaire !- Si vous ne souhaitez pas déposer, vous avez le droit à 10€ de pari gratuit dès votre inscription jusqu'au 27 octobre seulementavecavecavec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Leipzig Zenit encore plus détaillé avec les dernières infos, les compos probables, les côtes, les meilleurs bonus et les pronos des parieurs sur RueDesJoueurs !