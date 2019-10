Pronostic Leipzig Wolfsburg : Analyse, prono et cotes du match de Bundesliga

Leipzig stoppe Wolfsbourg

Le RB Leipzig reçoit Wolfsbourg dans le cadre de la 8journée de Bundesliga. Le club, désormais entraîné par Nagelsmann, a réalisé de très bons débuts au point d'avoir été leader pendant plusieurs journées. Les dernières semaines ont été plus compliquées avec des défaites à domicile face à Schalke et Lyon (en Ligue des Champions), et un nul à Leverkusen. La trêve internationale est arrivée à point nommé pour stopper cette mauvaise passe. La Bundesliga est très intense en ce début de nouvel exercice puisque 7 équipes se tiennent en 2 points. Leipzig est donc toujours dans le coup et ferait une belle opération en s'imposant face à un adversaire direct. Timo Werner, l'attaquant international de Leipzig, compte déjà 5 réalisations tandis que le Français Nkunku joue souvent le rôle de joker de luxe et a été déterminant à Leverkusen. En face, Wolfsbourg se présente en étant toujours invaincu dans ce championnat. Les partenaires de l'ancien Stéphanois Joshua Guivalogui sont deuxièmes avec 15 points (4 victoires pour 3 nuls). Les Loups s'appuient sur une très bonne défense, la plus solide d'Allemagne (4 buts encaissés) pour réussir des performances. Les hommes de Glasner ont également profité d'un calendrier favorable et ce duel face à Leipzig constitue leur première grosse opposition de la saison. Face à un Leipzig très bon à domicile ces dernières saisons, Wolfsbourg pourrait connaître sa première défaite de la saison.