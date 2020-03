Pronostic Leipzig Tottenham : Analyse, prono et cotes du match de Ligue des Champions

Leipzig finit le travail face à Tottenham !

Profitez de 100€ chez ParionsSport peu importe le résultat de votre 1er pari

vous recevez forcément 100€

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, 9 autres sites vous permettent de parier sur ce Leipzig - Tottenham :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Le RB Leipzig fait partie des plus grosses cylindrées allemandes depuis plusieurs saisons. Le club sponsorisé par la fameuse boisson énergisante a progressé très rapidement et est désormais aux portes du Top 8 européens. Entraîné par l’un des coachs les plus prometteurs en Europe, Julian Nagelsmann, Leipzig est également troisième de Bundesliga, derrière les 2 géants que sont le Bayern et Dortmund. Son équipe a un pied en quart de cette C1 après son succès de l’aller (1-0) sur la pelouse de Tottenham. Le seul regret des Allemands est de ne pas avoir pris une avance plus grande tant ils ont dominé les débats. Tombé sur un grand Lloris, les attaquants de Leipzig ont également manqué d’efficacité. Depuis leur succès à Londres, les protégés de Nagelsmann sont invaincus mais restent sur deux nuls (victoire 5-0 à Shalke et partage des points face à Leverkusen et Wolfsbourg, deux équipes européennes). Les voyants sont au vert pour Leipzig avant ce match retour.chezpeu importe si votre pari est gagnant ou perdant⇒ ⇒⇐ ⇐En face, Tottenham joue gros lors de ce match retour. Finaliste l’an passé, Tottenham vit une période compliquée, avec 5 matchs sans victoire et une élimination en Cup. Après 4 revers de rang, les Spurs ont stoppé l’hémorragie ce week-end à Burnley en obtenant un nul (1-1). De plus en plus critiqué pour son management, José Mourinho fait face aux absences importantes de Son et Kane, ses deux meilleurs joueurs. Pour ce match retour, nous voyons Leipzig finir le travail en s’imposant face à des Spurs en grosses difficultés ces dernières semaines.- Vous avez le droit à un 1pari remboursé en pari gratuit de 100€ SANS CONDITIONS- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner(155€ du pari + 100€ de bonus)- Que votre pari soit gagnant ou perdant,de paris gratuits !- Vous pouvez utiliser vos 100€ pour continuer à parieravecavecavecqui vous offre 120€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avec, dont un premier pari remboursé de 100€avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavecUn 1er pari remboursé de 100€ + 20€ EN EXCLU avecavecRetrouvez le Pronostic Leipzig Tottenham encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !