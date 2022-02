Pronostic Leipzig Real Sociedad : Analyse, cotes et prono du 16e aller de Ligue Europa

Leipzig confirme face à la Real Sociedad

Tombé dans un groupe avec les deux derniers finalistes de la Ligue des Champions, le PSG et Manchester City, Leipzig a montré un visage intéressant sur la phase retour mais a dû se contenter de la 3place. Cette dernière lui a tout de même permis d'être rebasculé dans cette Europa League. L'inconstance de l'équipe allemande a coûté sa place à Jesse Marsch, remplacé par l'Allemand Tedesco. Depuis la prise en main du club par l'ancien entraîneur de Schalke et du Spartak Moscou, Leipzig a retrouvé des couleurs. En effet, les partenaires d'Emil Forsberg se sont qualifiés pour les quarts de finale de la Coupe d'Allemagne où ils affronteront Hanovre pour une place dans le dernier carré. En Bundesliga, les protégés de Tedesco ont signé une encourageante série de 4 victoires lors des 5 dernières journées de championnat. Le seul faux pas est intervenu sur la pelouse de l'Allianz Arena face au leader, le Bayern Munich (3-2). Le week-end passé, le club allemand s'est défait du FC Cologne d'Anthony Modeste. Si l'ancien Stéphanois était forfait, Christopher Nkunku a quant à lui claqué son 11but en Bundesliga, le 19toutes compétitions confondues.

En face, la Real Sociedad avait réalisé une entame canon au point d'apparaître comme l'un des possibles outsiders pour le titre. Le club basque a ensuite vécu une période plus difficile au niveau des résultats sportifs et a reculé à la 6place de la Liga. Le club de San Sebastian accuse cependant seulement 1 point de retard sur la 4place. Après avoir enregistré deux nuls lors des 2 dernières journées mais aussi une énorme élimination en Coupe d'Espagne par le Betis (0-4), la Real Sociedad a relevé la tête le week-end dernier face à Grenade (2-0). Très fort depuis le début de saison, Oyarzabal a été impliqué sur les deux buts de son équipe en inscrivant le 1et en offrant le 2à Rafinha, arrivé du PSG lors du mercato. En Europa League, les Espagnols ont pris la 2place de leur groupe derrière l'AS Monaco. Sur la pente ascendante depuis la nomination de Tedesco, Leipzig devrait prendre une option pour les 8de finale lors de la réception de la Real Sociedad qui n'est pas au mieux.