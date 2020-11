Pronostic Leipzig PSG : Analyse, prono et cotes du match de Ligue des champions + 150€ offerts

150€ offerts pour parier sur Leipzig - PSG

Des accrocs récents pour Leipzig

Un PSG efficace

Quelle tactique pour Tuchel ?

Les compos probables :

Paris fait le job

Leipzig a confirmé sa montée en puissance ces dernières saisons. Réputé pour sa stratégie d'attirer des jeunes en devenir, Leipzig a atteint l'an passé les demi-finales de la Ligue des Champions, battu finalement par... le PSG (0-3). Entraîné par l'excellent Julian Nagelsmann, Leipzig a très bien débuté en Bundesliga en alignant 5 victoires de rang. Mais les partenaires d'Upamecano ont connu leur premier accroc en s'inclinant le week-end dernier sur la pelouse du Borussia Mönchengladbach (1-0). Cette défaite est peut-être tout sauf un hasard puisque les Allemands avaient connu mercredi dernier une très lourde défaite à Old Trafford face à Manchester United (5-0) qui a peut-être fait des dégâts dans les têtes.Après un départ compliqué avec deux défaites de rang en Ligue 1, le PSG vient d'enchaîner 7 succès de suite e. Les hommes de Tuchel ont lors de ces 7 rencontres marqué à 23 reprises pour un seul but concédé. L'efficacité est maximale pour les Parisiens, en revanche, le jeu produit est décevant. Dominé par une formation de Manchester United volontaire au Parc des Princes (1-2), le PSG s'est rattrapé en Turquie face à l'Istanbul Basaksehir mercredi dernier (0-2) grâce au sauveur, celui capable d'ouvrir les défenses en deux, Moise Kean. Le jeune international italien a signé un doublé qui replace les Parisiens dans la course aux huitièmes de finale. Avec Neymar et Mbappé absent, Paris devra encore compter sur sa jeune recrue.Julian Nagelsmann s'appuie depuis la saison passée sur un 3-4-3, avec un Sabitzer à la manœuvre. Le capitaine autrichien a été absent pendant quelques rencontres mais revient progressivement à son niveau. Depuis le départ de Timo Werner à Chelsea, Poulsen est l'option numéro 1 en attaque. Le norvégien Sorloth, excellent en Turquie la saison passé, n'a pas pu montrer tout son potentiel depuis le début de saison. Paris compte pléthore d'absents pour ce déplacement, puisque Neymar, Mbappé, Paredes, Icardi, Verratti, Draxler et Bernat manqueront à l'appel.Gulacsi - Orban, Upamecano, Halstenberg - Nkunku, Sabitzer, Kampl, Angelino - Dani Olmo, Poulsen, Forsberg.Navas - Florenzi, Danilo, Kimpembe, Kurzawa - Di Maria, Marquinhos, Ander Herrera, Rafinha - Kean, Sarabia.Cette double confrontation face à Leipzig s'annonce primordiale pour retrouver au moins les 1/8es.Battu par Man U au Parc des Princes, le PSG doit faire le plein face à Leipzig. La mission ne sera pas simple face à une formation allemande en constante progression mais qui a peut-être pris un coup derrière la tête avec son 5-0 encaissé à Old Trafford. Leipzig n'a pas marqué depuis 2 matchs et quand on affronte le PSG il vaut mieux faire trembler les filets. L'efficacité affichée par les Parisiens et notamment par Moise Kean lors des dernières rencontres semble être la clé du match. Solide défensivement, Paris devrait assurer l'essentiel en Allemagne.