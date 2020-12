Pronostic Leipzig Manchester United : Analyse, prono et cotes doublées sur le match de Ligue des champions

Manchester United contre-attaque à Leipzig !

Le groupe H de la Ligue des Champions n’a toujours pas révélé ses deux qualifiés pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Si le PSG est très bien placé pour se qualifier, Leipzig et Manchester United s’affrontent pour le dernier ticket. Les Allemands sont quasiment obligés de s’imposer pour pouvoir intégrer les 16 dernières meilleures équipes européennes. En pleine progression, Leipzig sort d’une demi-finale du Final 8 cet été et lutte avec le Bayern pour le titre de champion en Bundesliga. Lors de cette campagne européenne, les hommes de Nagelsmann ont livré de très bonnes prestations mais n’ont pas toujours été récompensés de leurs efforts, notamment à l’aller à Old Trafford (0-5) et lors du retour face au PSG au Parc des Princes (1-0). Réputé pour son beau jeu, Leipzig a livré une grande prestation à l’Allianz Arena de Munich face au Bayern dans le choc de Bundesliga samedi (3-3). Le club allemand ne devrait pas modifier son plan de jeu, tourné vers l’attaque, pour la venue de Man U.chezen misant sur le 1N2 de ce match⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, Manchester United se montre très efficace en contre-attaque avec la vitesse des Rashford, Martial ou Greenwood. Les Mancuniens ont raté le coche face au PSG, lors de la dernière journée, avec plusieurs grosses occasions vendangées (notamment par l'attaquant français qui sera forfait ce soir) et doivent désormais ramener au moins un nul de ce déplacement à Leipzig. Cette saison, les hommes d’Ole Gunnar Solskjaer se montrent très performants hors de leurs bases, avec de précieux succès récoltés au Parc des Princes en Ligue des Champions, ou à Goodison Park en Premier League. En championnat, United vient de s’imposer deux fois en déplacement avec à chaque fois un scénario similaire. Menés à la mi-temps, lesont réussint à renverser la vapeur en seconde période. Ce week-end, de retour de blessure, Paul Pogba a signé une superbe égalisation face à West Ham. Rashford et Greenwood ont ensuite offert les 3 points à Man U. Dans ce choc entre Leipzig et Man U, lesdéjà larges vainqueurs à l'aller (5-0) devraient s’imposer grâce à leurs contre-attaques tranchantes.- Choisissez l'offre "Cote doublée"- Misez par exemple votre 1pari de 50€ la victoire de Man U et gagnez- La cote du match nul et celle de Leipzig sont également doublées si vous ne voyez pas Manchester United gagner (vous pouvez misez 50€ maximum sur une cote doublée de votre choix ou sur un combiné).- Si vous préférez profiter d'un 1er premier pari remboursé en CASH, choisissez l'offre "Premier pari remboursé" (si ce 1er pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés intégralement et vous pouvez les retirer directement sur votre compte bancaire).avecavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavec, dont un premier pari remboursé de 100€avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavec, sponsor d’Arsenalavec► Voici l'ensemble des cotes doublées proposées seulement par Winamax sur la dernière journée de la phase de poules de C1 :Retrouvez le Pronostic Leipzig Manchester United encore plus détaillé avec les dernières infos, les compos probables, les cotes, les meilleurs bonus et les pronos des parieurs sur RueDesJoueurs !