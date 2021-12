Pronostic Leipzig Manchester City : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des Champions

Manchester City ne lâche rien à Leipzig

En s’imposant avec la manière à Bruges (0-5) lors de la dernière journée en date, Leipzig a fait un grand pas vers les 16de l’Europa League. En effet, City et Paris sont assurés de terminer aux deux premières places du groupe, tandis que Leipzig et Bruges luttent pour la 3place. Leipzig doit faire au minimum un résultat semblable à celui des Belges pour s’assurer une place dans la prochaine Europa League. Leipzig avait très mal démarré cette Ligue des Champions avec 0 point pris à l'aller avant de montrer de bonnes dispositions au retour, notamment face au PSG en accrochant un nul à domicile. Les partenaires de Forsberg sont à la ramasse en Bundesliga. En effet, après 14 journées, Leipzig pointe seulement en 11position à 7 points des places qualificatives pour la Ligue des Champions. Dans son championnat national, Leipzig reste sur trois revers consécutifs face à Hoffenheim, le Bayer Leverkusen et l’Union Berlin. Ces performances ont entraîné le départ de l'entraîneur Jesse Marsch dimanche. Au niveau des satisfactions, le parisien Christopher Nkunku se montre essentiel dans les résultats de sa formation depuis le début de saison. Il a encore scoré vendredi, alignant un 14e but cette saison toutes compétitions confondues.chezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, Manchester City a réalisé sa meilleure saison de Ligue des Champions l’an passé en atteignant la finale face à Chelsea. Sur leur lancée, lesse sont montrés très solides dans leur groupe de Ligue des Champions puisque seul Paris au Parc des Princes est parvenu à s’imposer face aux hommes de Guardiola (2-0). Lors du match retour, les Citizens ont pris leur revanche (2-1) et ont ainsi assuré la 1place du groupe. En Premier League, City a repris les commandes du championnat en s’imposant à Watford (1-3) le week-end dernier, profitant du faux-pas de Chelsea du côté de West Ham. Impressionnant au niveau du jeu proposé, City peut s’appuyer sur un Bernardo Silva en pleine forme, et qui enchaîne les buts lors des dernières journées. Pour cette affiche, Guardiola devrait faire tourner son effectif qui ne devrait pas impacter les résultats de l’équipe et le succès de ses protégés face à Leipzig. Remplaçant et buteur face à Paris il y a 15 jours (son 3but en 4 matchs), Gabriel Jesus pourrait être aligné d'entrée et améliorer ses statistiques.- Vous avez le droit à un 1pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si vous perdez, vos 100€ vous sont totalement remboursés EN CASH- Vous avez le droit à un 1pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si vous perdez, vos 100€ vous sont totalement remboursés EN CASH- Vous avez le droit à un 1pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si vous perdez, vos 100€ vous sont totalement remboursés EN CASH- Vous bénéficiez d'un bonus de 200€ au lieu des 100€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 100€ et vous êtes remboursé de 200€ !avecavecavecdès la fin du matchavecen rentrant le code "SOFOOT"avecen rentrant le code "SOFOOT10"avec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT10"avec, sponsor de MonacoavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Leipzig Manchester City encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !