Pronostic Leipzig Glasgow Rangers : Analyse, cotes et prono de la demi-finale aller de Ligue Europa

Leipzig prend une option face aux Glasgow Rangers

Profitez d'un bonus EXCLUSIF de 200€ chez Unibet

non pas 150€ mais bien 200€

Profitez d'un bonus EXCLUSIF de 200€ chez Unibet

non pas 150€ mais bien 200€

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, 11 autres sites vous permettent de parier sur ce Leipzig - Rangers :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Leipzig a débuté sa saison en Ligue des Champions et a ensuite été rebasculé en Europa League suite à sa troisième place de poule obtenue derrière Manchester City et le PSG. L’équipe allemande a su saisir cette seconde chance pour se hisser jusqu’en demi-finale de l’Europa League. Leipzig a d'abord été contraint de disputer un barrage face à la Real Sociedad (3-5) avant de profiter de l’expulsion de la compétition du Spartak un peu avant les 8de finale. En quart de finale, les Allemands ont débuté par un nul à domicile face à l’Atlanta Bergame (1-1) avant d’obtenir leur qualification sur la pelouse de la Dea (0-2) grâce à l’inévitable Nkunku. Récemment appelé par Didier Deschamps, l’ancien Parisien réalise une saison de très haut vol avec 30 buts inscrits et 14 passes décisives, toutes compétitions confondues. En Bundesliga, l’équipe allemande a connu une première partie de saison décevante mais a parfaitement redressé la barre depuis que Tedesco a repris le club à la place de Jesse Marsch. Leipzig se trouve actuellement en 4position avec 2 points d’avance sur Fribourg. Impressionnants depuis plusieurs semaines, les partenaires de Forsberg ont connu un coup d’arrêt en s’inclinant contre l’Union Berlin (1-2) le week-end dernier. Une équipe qu'ils avaient pourtant battu trois jours avant en demi-finale de Coupe d'Allemagne (2-1).enchez(au lieu de 150€)⇒ ⇒⇐ ⇐La saison passée, les Glasgow Rangers avaient réussi à mettre fin à la suprématie du Celtic l’an passé. Après avoir perdu en barrages de la Ligue des Champions en tout début d'exercice, les Ecossais sont parvenus à se qualifier pour l’Europa League. Tombé dans le groupe de Lyon, le club alors coaché par Steven Gerrard a fini en 2position. Les Rangers ont alors disputé une double confrontation de barrages face au Borussia Dortmund qu’ils ont parfaitement négocié (6-4 en cumulé). Ensuite, les hommes de Van Bronchorst (arrivé au club après le départ de Gerrard pour Aston Villa) se sont défaits de l’Etoile Rouge de Belgrade (victoire 3-0 à domicile à l'aller, défaite 2-1 en Serbie) avant de renverser Braga. Battus au Portugal (1-0), les Rangers ont pris les commandes au retour grâce à un doublé du capitaine Tavernier avant de se retrouver à 11 contre 10. Malgré cet avantage numérique, les Portugais ont réduit le score et ont poussé le club de Glasgow en prolongation, où Roofe a libéré les siens. Au niveau national, les Rangers participeront à la finale de la Coupe d’Ecosse après leur succès sur le Celtic en demi-finale mais devraient perdre leur titre en championnat, puisque leur grand rival possède 6 points d’avance. Défait ce week-end après 17 matchs sans défaite toutes compétitions confondues (13 victoires, 4 nuls), Leipzig tentera de s’imposer lors de ce match aller avant un terriblement déplacement en Ecosse face au bouillant public d’Ibrox Park. On pourrait voir un match à buts entre deux équipes joueuses.- Vous bénéficiez d'un bonus de 200€ au lieu des 150€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 150€ et vous êtes remboursé de 200€ !- Vous bénéficiez d'un bonus de 200€ au lieu des 150€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 150€ et vous êtes remboursé de 200€ !avecavecavecavecdès la fin du matchavecen rentrant le code "SOFOOTX2"avec, dont un 1pari remboursé de 100€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Leipzig Glasgow Rangers encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !