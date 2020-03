Pronostic Leipzig Fribourg : Analyse, prono et cotes du match de Bundesliga

Leipzig encore solide face à Fribourg

Incroyablement solide dans leur double confrontation face à Tottenham (double victoires 1-0 et 3-0), Leipzig verra les 1/4 de finale de Ligue des Champions si celle-ci reprend. En Bundesliga, les coéquipiers de Timo Werner sont 3et sur une série d'invincibilité de 6 matchs consécutifs. Très prolifique devant en début de saison, Leipzig est devenu très solide derrière (le club n'a encaissé qu'1 seul but sur ses 7 dernières rencontres toutes compétitions confondues).

En face, Fribourg est 8du classement et a encore réussi son opération maintien cette saison. Le club peine en revanche à l'extérieur en ce moment, ayant pris 1 seul point sur ses 3 déplacements. Firbourg a en effet été battu sans pouvoir marquer à Cologne (4-0) et à Dortmund (1-0), pour 1 nul concédé chez une équipe d'Augsbourg (1-1) qui perd quasiment tous ses matchs depuis la reprise début 2020. Très solide en ce moment, Leipzig pourrait remporter ce match sans encaisser de but face à un Fribourg qui marque beaucoup moins à l'extérieur.