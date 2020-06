Pronostic Leipzig Dusseldorf : Analyse, prono et cotes du match de Bundesliga

Leipzig enchaîne face à Düsseldorf pour une place en Ligue des Champions

Profitez de 10€ sans dépôt et d'un 1er pari remboursé de 100€

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, d'autres sites vous permettent de parier sur ce Leipzig Dusseldorf :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Troisième de cette Bundesliga avec 62 points à 3 journées de la fin. Leipzig a manqué de régularité en championnat pour venir perturber le Bayern de Munich. Certes, Leizpig est invaincu depuis la reprise, mais la formation du Red Bull a concédé 3 matchs nuls à domicile durant cette série d’invincibilité, tandis que le Bayern n’a pas perdu le moindre point. Leipzig a en revanche gagné largement ses 3 rencontres à l'extérieur (5-0 à Mayence, 4-2 à Cologne et 2-0 à Hoffenheim vendredi dernier). Quart de finaliste de la Ligue des Champions suite à cette double victoire contre Tottenham (3-0 ; 1-0), le Rasenballsport doit gagner cette rencontre à domicile pour définitivement valider son billet pour la prochaine C1.chez+ 100€ remboursés peu importe le résultat de votre 1pari⇒ ⇒⇐ ⇐En face, le Fortuna Dusseldorf est rentré dans une opération maintien depuis quelques semaines. Seizième avec 28 points après 31 journées, la bande de l’attaquant turc Karaman a perdu de nombreux points depuis la reprise. Incapable de trouver la faille à la maison contre la lanterne rouge Paderborn (0-0), le Fortuna a aussi perdu deux points précieux contre Cologne qui vont coûter très cher. Alors que la formation d’Uwe Rosler menait de 2 buts à deux minutes de la fin de la rencontre, Modeste et Cordoba ont égalisé en faveur de Cologne (2-2). Quand le sort s’acharne. Le week-end dernier, lors de la réception du BVB, le Fortuna a concédé une nouvelle défaite à la 95minute de jeu par l’intermédiaire d’Haaland. Contre la plus mauvaise attaque de Bundesliga qui a pris un 5-0 récemment à Münich, Leipzig devrait faire la différence assez largement.- Rentrez bien le code "SOFOOT" dans le formulaire d'inscription (dans la partie IBAN et limites de mises)- Misez par exemple votre 1pari remboursé de 100€ sur ce pari pour tenter de remporter(155€ du pari + 100€ de bonus).- Peu importe que votre pari soit gagnant ou perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits.- Que vous souhaitez déposer ou non, vous avez le droit à 10€ de pari gratuit dès votre inscription.avecavecavecavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avec, dont un 1er pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avec, dont un premier pari remboursé de 100€avec, dont un premier pari remboursé de 100€avec, sponsor d’Arsenalavecavec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavecRetrouvez le Pronostic Leipzig Dusseldorf encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !