Pronostic Leipzig Dortmund : Analyse, prono et cotes du match de Bundesliga

Le RB Leipzig accueille le Borussia Dortmund dans le cadre de la 18journée de Bundesliga. Cette affiche entre le 4et le 1s’annonce très intense. Dans leur Red Bull Arena, les hommes de Rangnick sont invaincus en championnat avec notamment une victoire significative face au 3, le Borussia Mönchengladbach (2-0). Leipzig peut s’appuyer sur son attaquant international allemand Timo Werner, auteur de 11 réalisations en championnat. Leipzig a le souvenir du match aller, où il s’était lourdement incliné à Dortmund (4-1) et aura à cœur de prendre sa revanche.chezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐Leader de Bundesliga, le Borussia s’attend à une deuxième partie de saison très compliquée, sous la pression des poursuivants et notamment du Bayern. Exceptionnel lors de la phase aller, Dortmund a perdu seulement un match sur le terrain de Düsseldorf, lors de leur dernière sortie en 2018. Réputée pour son jeu offensif, la formation de Favre possède la meilleure défense de Bundesliga en déplacement. Pour ce match face à une formation de Leipzig très solide à domicile, nous voyons les deux équipes se quitter sur un score de parité.- Vous avez le droit à un premier pari remboursé de 50€, et 100€ de bonus au total- Misez votre premier pari de 50€ sur ce match et gagnez- Si vous perdez, vous êtes totalement remboursé de vos 50€- Vous obtenez également 2 paris sportifs de 10€ et 3 tickets de poker de 10€avecavecau lieu de 100€ offert avecavecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavecavec, dont 60€ pour 20€ déposésavecavecavecRetrouvez le Pronostic Leipzig Dortmund détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !