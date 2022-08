Pronostic Leipzig Cologne : Analyse, cotes et prono du match de Bundesliga

Leipzig lance sa saison face à Cologne

la saison passée Leipzig grâce à une grosse fin d'exercice passée sous la direction de Tedesco, Leipzig s'était également hissé en demi-finale de l'Europa League et avaient surtout remporté le 1trophée majeur de son histoire : la Coupe d'Allemagne. Après une préparation moyenne, Leipzig pensait sans doute repartir fort, sur la lancée de sa fin de saison passée. Il n'en est rien pour l'instant puisque le club estampillé Red Bull a perdu la SuperCoupe d'Allemagne à domicile face à un Bayern déjà impressionnant (3-5), avant de concéder le nul la semaine passée sur la pelouse de Stuttgart (1-1). Enorme la saison passée, Nkunku est reparti sur les mêmes bases avec un but marqué sur chacun des deux premiers matchs. Beau 7de Bundesliga en mai dernier, Cologne va jouer sa place en Conference League contre le club hongrois Fehervar (match aller la semaine prochaine). Le club est en revanche déjà débarrassé de la Coupe d'Allemagne puisqu'il s'est fait sortir dès son entrée en lice, il y a 2 semaines, chez un club de D2, Regensburg (aux tirs au but). Pour son 1match de la saison en Bundesliga, Cologne l'a emporté à domicile face au promu Schalke 04 rapidement réduit à 10 contre 11 (3-1). Meilleur buteur du club la saison passée, l'ancien Niçois et Bordelais Anthony Modeste vient de quitter le club pour rejoindre Dortmund, et il manquera sans doute beaucoup à Cologne. A domicile et dans l'obligation de lancer sa saison, Leipzig et son gros effectif devraient pouvoir s'imposer.