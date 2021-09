Pronostic Leipzig Club Bruges : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des Champions

Leipzig se relance face au Club Bruges !

Leipzig fait désormais partie des équipes habituées à disputer les compétitions européennes. L'an passé, la formation allemande avait réussi à sortir d'un groupe très relevé qui comprenait également le PSG et Manchester United. Les Allemands étaient tombés ensuite en huitième de finale face à Liverpool. Dauphin du Bayern lors de la dernière Bundesliga, Leipzig s'était aussi incliné en finale de la Coupe d'Allemagne face à Dortmund. Le club a connu un changement majeur à l'intersaison avec le départ de son entraîneur Nagelsmann pour le Bayern. L'Américain Jesse Marsch, intéressant lors de son passage chez le club cousin de Salzbourg, a repris l'équipe. Le nouvel entraîneur a connu une entame délicate avec 3 défaites et 1 nul, pour 2 victoires lors des 6 premières journées de Bundesliga. En Ligue des Champions, les Allemands se sont lourdement inclinés à Manchester city (6-3), malgré le triplé de Christopher Nkunku. L'ancien Parisien est en forme et a été l'un des grands artisans (doublé) du large succès obtenu sur le Hertha Berlin (6-0) ce week-end en Bundesliga.

De son côté, le Club Bruges est l'équipe forte du football belge. Champion la saison passée, la formation brugeoise a réalisé une très belle partie face au Paris Saint-Germain en Ligue des Champions il y a 15 jours. En effet, les Belges ont profité du manque de repères des nouveaux joueurs du PSG pour accrocher un excellent match nul (1-1). Lors de cette rencontre, le prometteur attaquant néerlandais Noa Lang s'est montré très intéressant. En Jupiler League, Bruges est déjà en tête avec un seul point d'avance sur plusieurs équipes mais le club été tenu en échec à domicile par Louvain ce week-end (1-1). Revigoré par son large succès face au Hertha Berlin et doté d'une équipe très forte sur le papier avec un Nkunku en grande forme, Leipzig devrait être en mesure d'enchaîner face au Club Bruges.