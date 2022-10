Pronostic Leipzig Celtic Glasgow : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des Champions

Leipzig relève la tête face au Celtic

Leipzig doit sa participation à cette Ligue des Champions à son excellente fin de saison dernière (vainqueur de la Coupe d'Allemagne et remontée à la 4e place) grâce à la venue de coach Tedesco. En revanche, la mauvaise entame de Leipzig depuis le mois d'août a contraint les dirigeants du club à se séparer de Tedesco pour nommer Marco Rose. Pour sa première sur le banc, l'ancien coach du BVB a battu largement son ancien club de Dortmund (3-0). Ensuite, les partenaires de Forsberg sont retombés dans leurs travers en subissant une lourde défaite contre le Borussia Mönchengladbach (3-0). Le week-end passé, porté par son duo Werner – Nkunku, Leipzig a facilement disposé de Bochum (4-0) et s'est replacé en 11position de Bundesliga à 6 unités du leader. En Ligue des Champions, le club allemand a connu une déconvenue à domicile face au Shakhtar Donetsk (1-4) avant de réaliser un match nettement plus convaincant face au Real Madrid qui s'est tout de même conclu par un revers (2-0). A Bernabeu, les Allemands ont payé leur manque d'efficacité face à Courtois. Les hommes forts de cette équipe sont évidemment Christopher Nkunku (6 buts) et l'international Timo Werner (3 buts, 1 passe décisive).

La saison passée, le Celtic a remporté le championnat écossais devant son grand rival des Rangers. Pour son retour en Ligue des Champions, la formation écossaise a posé des problèmes au Real Madrid qui a tout de même fini par s'imposer grâce à une plus grande efficacité (0-3). Lors de la 2journée, le Celtic est allé prendre un point à Varsovie face au Shakhtar Donetsk (1-1). Sur la scène nationale, le club de Glasgow a pris les commandes du championnat avec deux points d'avance sur les Rangers. Impérial en début de saison (6 victoires de rang), les partenaires de Joe Hart ont récemment subi une défaite face à St Mirren (2-0) mais se sont repris le week-end dernier en disposant de Motherwell (2-1) grâce à ses japonais Furuhashi et Hatate. Vainqueur de ses 2 matchs à domicile depuis l'arrivée de Marco Rose, Leipzig devrait confirmer son regain de forme en prenant le dessus sur un Celtic Glasgow en délicatesse dans cette poule.