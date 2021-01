Pronostic Leipzig Borussia Dortmund : Analyse, cotes et prono du match de Bundesliga

Leipzig – Borussia Dortmund : un choc cadenassé

L'affiche de la 15journée de Bundesliga oppose Leipzig au Borussia Dortmund samedi. Les hommes de Julian Nagelsmann sont actuellement en 2position du classement à 2 points du leader, le Bayern Munich. Excellent sur le plan national, Leipzig s'est aussi qualifié pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions en sortant Manchester United. Les partenaires d'Emil Forsberg affronteront Liverpool pour une place en quart de finale. La bande à Nagelsmann a terminé 2020 sur un nul en Bundesliga face à Cologne (0-0) mais s'est relancé à la reprise en s'imposant à Stuttgart (0-1) grâce à l'international espagnol, Dani Olmo. Leipzig se montre très solide cette saison avec un seul revers concédé en Bundesliga, sur le terrain du Borussia Mönchengladbach. De plus, Julian Nagelsmann dirige la meilleure défense du championnat avec 9 buts encaissés (seulement 3 à domicile en 7 rencontres).

De son côté, le Borussia Dortmund occupe la 4place du classement mais affiche 8 points de retard sur le Bayern, et 6 sur Leipzig. Qualifié pour les 8e de finale de la Ligue des Champions, Dortmund retrouvera le FC Séville. Les Marsupiaux ont connu un passage compliqué au début de l'hiver, avec notamment une lourde défaite à domicile face à Stuttgart (1-5). Suite à ce revers, Lucien Favre a été licencié et remplacé par Edin Terzic. Le technicien croate a vu son équipe s'imposer le week-end dernier face à Wolfsbourg (2-0) sur des réalisations de Sancho et Akanji, mais va disputer son premier gros test ce week-end face à Leipzig. Sur le papier, ces deux formations disposent d'un potentiel offensif intéressant, qui a souvent offert des rencontres spectaculaires à Dortmund. En revanche, depuis l'arrivée de Leipzig en Bundesliga, les rencontres dans la Red Bull Arena face à Dortmund se sont toujours terminées avec moins de 3 buts, et vu l'excellent niveau de la défense de Leipzig, on pourrait trs bien voir ce scénario se répéter ce samedi.