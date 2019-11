Pronostic Leipzig Benfica : Analyse, prono et cotes doublées sur le match de Ligue des champions

Leipzig sur sa lancée face au Benfica !

Leipzig réalise un excellent début de saison. Les Allemands sont en effet 2de Bundesliga et occupent la tête de leur groupe en Ligue des Champions. Un nul face à Benfica leur assurerait une qualification pour les huitièmes. Un homme n'est pas étranger à cet excellent parcours, le coach Julian Nagelsmann. Arrivé d'Hoffenheim cet été, le jeune trentenaire a imposé sa patte à Leipzig. Depuis le début de saison, il peut compter sur un Timo Werner en pleine forme et auteur de 12 buts et de 4 passes décisives en Bundesliga. A ses côtés, Sabitzer, Forsberg ou Nkunku sont aussi essentiels dans l'animation offensive. Les Allemands sont sur une série de 5 victoires consécutives au cours de laquelle ils ont inscrit 24 buts (soit près de 5 buts par match).

De son côté, le Benfica joue sa dernière carte et est dans l'obligation de s'imposer pour maintenir l'espoir. Les Portugais ne sont plus maîtres de leur avenir depuis leur défaite au Groupama Stadium face à Lyon (3-1). Le Benfica ne s'est imposé qu'à une seule reprise dans ce groupe, à l'aller face à l'OL, sur des cadeaux d'une équipe lyonnaise qui était alors dans le doute. En Liga Nos, tout va bien pour le Benfica qui occupe la tête avec deux points d'avance sur Porto. En grande forme, Leipzig semble en mesure de s'imposer face à un Benfica qui a perdu largement (3-1) leurs deux matchs à l'extérieur de cette poule.