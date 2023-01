Pronostic Leipzig Bayern Munich : Analyse, cotes et prono du match de Bundesliga

Le Bayern s’impose dans le choc face à Leipzig

La Bundesliga reprend ce week-end avec une superbe affiche entre le 3, Leipzig, et le leader, le Bayern Munich. La formation dirigée par Marco Rose pourrait revenir à 3 points des Bavarois en cas de succès ce vendredi soir. Depuis le licenciement de Tedesco, Leipzig tourne à plein régime avec 12 matchs toutes compétitions confondues sans la moindre défaite. Lors de ce passage, le club allemand a réussi à se qualifier pour les 8de finale de la Ligue des Champions où il affrontera Manchester City. En Bundesliga, les partenaires d’Emil Forsberg sont même sur une série de 4 victoires consécutives face au Bayer Leverkusen, Hoffenheim, Fribourg et le Werder Brême. Cette excellente dynamique a permis au dernier vainqueur de la Coupe d’Allemagne de se replacer dans le Top 4 de Bundesliga.chez⇒ ⇒⇐ ⇐En face, le Bayern a également fini sur une superbe série de résultats. Les Bavarois ont tout simplement remporté leurs 10 derniers matchs toutes compétitions confondues et sont invaincues lors des 12 dernières rencontres. Engagé sur tous les tableaux, le club bavarois domine actuellement le championnat avec 4 unités de plus que Fribourg. De plus, le Bayern est qualifié pour les 8de finale de la Ligue des Champions où il sera opposé au Paris Saint-Germain. A noter également que suite à sa victoire sur Augsbourg en Coupe d’Allemagne, les hommes de Nagelsmann affronteront Mayence en 8e de finale. Le Bayern n’est pas épargné par les blessures puisque les Mané, Hernandez, Neuer ou Mazraoui sont tous sur le flanc. La formation bavaroise garde un effectif de qualité avec les Gnabry, Sané, Coman, Muller et surtout la pépite Musiala impressionnante au Mondial (9 buts déjà en Bundesliga cette saison). En vue de cette rencontre face à Leipzig, le Bayern a disputé un match de préparation face à Salzbourg (4-4) avec un but du prometteur Arijon Ibrahimovic. Pour ce choc de Bundesliga, le Bayern devrait s’imposer et creuser l’écart avec son poursuivant.- Votre 1pari est remboursé en Freebets jusqu’à 100€ !- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevez 100€ de Freebets pour continuer à jouer- Votre 1pari est remboursé en Freebets jusqu’à 100€ !- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevez 100€ de Freebets pour continuer à joueravecavecavecavecdès la fin du matchen EXCLU avecen rentrant le code "SOFOOTX2"avecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Leipzig Bayern encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !