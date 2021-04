Pronostic Leipzig Bayern Munich : Analyse, cotes et prono du match de Bundesliga

Le Bayern Munich conserve son avance sur Leipzig

La 27journée de Bundesliga offre une affiche cruciale pour le titre entre une équipe de Leipzig, 2au classement, qui défie le leader, le Bayern Munich. La formation de Nagelsmann compte actuellement 4 points de retard sur son adversaire du jour et pourrait effectuer un rapprochement en cas de victoire ce samedi. Eliminé de la Ligue des Champions par Liverpool, Leipzig est toujours dans le coup au niveau national avec cette deuxième place en Bundesliga mais aussi une demi-finale de Coupe d'Allemagne à venir face au vainqueur de Regensburg – Werder Brême. Tenu en échec à domicile par Francfort (1-1), Leipzig s'est difficilement imposé à Bielefeld lors de la dernière journée (1-0) grâce à l'Autrichien Sabitzer. Cette équipe regorge de talents avec un Dani Olmo, qui s'est installé au sein de la sélection espagnole, un Nkunku qui s'affirme et un Angelino avec une activité incessante sur son côté.

De son côté, le Bayern sort d'une saison exceptionnelle où il a tout remporté sur son passage. A quelques jours d'affronter le PSG en quart de finale de la Ligue des Champions, le club bavarois va vouloir frapper un grand coup en Bundesliga. En effet, en remportant leurs 4 dernières journées de championnat et avec les quelques faux pas de Leipzig, le Bayern a pris 4 points d'avance sur son adversaire. Un succès ce samedi offrirait une avance importante dans cette dernière ligne droite. Pour ce choc, Munich sera privé de Robert Lewandowski blessé en sélection. En son absence, Flick devrait s'appuyer sur le talent de ses ailiers percutants avec les Gnabry, Coman ou Sané et sur la finition d'un Thomas Müller toujours aussi redoutable. Lors de la dernière journée, les Bavarois s'étaient facilement imposés face à Stuttgart (4-0). En forme, le Bayern devrait au moins tenir le point du nul à Leipzig dans un match avec des buts de chaque côté.