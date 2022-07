Pronostic Leipzig Bayern Munich : Analyse, cotes et prono de la SuperCoupe d'Allemagne

Un Bayern retouché remporte un 1er trophée face à Leipzig ?

La saison reprend en Allemagne ce week-end, avec le 1tour de la Coupe d'Allemagne mais surtout avec la SuperCoupe qui oppose Leipzig au Bayern Munich. Leipzig avait connu une première partie de saison dernière très compliquée. Certainement la conséquence du départ de Nagelsmann au … Bayern Munich. Suite au licenciement de Jesse Marsch, le club a misé sur Tedesco qui a parfaitement redressé le club. En effet, Leipzig a fini très fort au point d'accrocher une place dans le Top 4 de Bundesliga qui va lui permettre de disputer la Ligue des Champions. En plus de cette excellente remontée, les partenaires de Nkunku s'étaient hissés en demi-finale de l'Europa League et avaient surtout remporté la Coupe d'Allemagne aux dépens de Fribourg. Leur 1trophée majeur. Cet été, Leipzig a disputé deux rencontres amicales face à deux équipes anglaises avec des résultats totalement différents : une victoire assez facile face à Southampton (3-1) avant d'être balayé par Liverpool (5-0). Le RB a réussi à conserver des éléments importants comme Nkunku, auteur d'une saison énorme, mais également Angelino, Szoboszlai, André Silva ou Olmo. Le club a peu bougé sur le marché mais a su attirer le joueur de Wolfsbourg, Schlager. En revanche, les Mukiele et Adams ont quitté le club.

De son côté, le Bayern Munich a vécu un mercato très agité avec notamment le départ de Robert Lewandowski au FC Barcelone et dans l'autre sens l'arrivée de Sadio Mané en provenance de Liverpool. En plus du buteur polonais, le club bavarois a vu les Sule, Tolisso, ou Roca quitter la Bavière. Au niveau des arrivées, le Bayern s'est attaché à rajeunir son effectif avec les De Ligt, Gravenberch, Mazraoui ou le jeune attaquant du Stade Rennais Mathys Tell. Pour sa première saison à la tête du Bayern, Nagelsmann a permis à sa formation de remporter la Bundesliga, mais s'est montré décevant en coupes avec une élimination précoce en Coupe d'Allemagne et dès les quarts de finale de la Ligue des Champions par Villareal. Le prometteur coach allemand est attendu suite à ce bilan mitigé. Avec les renforts du mercato, ce Bayerns'annonce excitant à voir évoluer. Suite au départ de Robert Lewandowski, qui tournait à près de 40 buts par saison, le Bayern doit trouver une nouvelle disposition tactique puisque Tell semble trop juste pour débuter dans l'axe. Mané avait déjà occupé cette position d'avant-centre à Liverpool et pourrait être une alternative. En guise de préparation, le Bayern a disputé deux matchs amicaux avec un succès tranquille sur DC United (6-2) et un revers face à Manchester City (0-1). Pour cette SuperCoupe d'Allemagne, ce nouveau Bayern devrait montrer tout son potentiel en prenant le dessus sur Leipzig malgré le fait que le RB reçoit.