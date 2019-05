Pronostic Leipzig Bayern : Analyse, prono et cotes de la finale de Coupe d'Allemagne

Le doublé pour le Bayern face à Leipzig !

La finale de la Coupe d’Allemagne oppose ce samedi Leipzig au Bayern Munich. Leipzig a terminé à la 3place de la Bundesliga et a validé sa place en Ligue des Champions la saison prochaine. En coupe, les partenaires de Timo Werner se sont défaits de Cologne, Hoffenheim, Wolfsbourg, Augsbourg et Hambourg. Timo Werner (3 buts), Forsberg et Poulsen (tous les 2 à 2 réalisations) ont été les joueurs offensifs déterminants lors de ce parcours mais également lors de cette saison. Leipzig est réputé pour être solide et a terminé meilleure défense de Bundesliga mais le club affronte la meilleure attaque du championnat allemand, le Bayern Munich.chezdès la fin du match⇒ ⇒⇐ ⇐Les Bavarois ont décroché le week-end dernier un nouveau titre de champion au détriment du Borussia Dortmund. Les hommes de Kovac ont réussi une fin de saison canon pour finalement dépasser les Marsupiaux et triompher. En Coupe, Munich a pris le dessus sur Drochtersen, Rodinghausen, le Hertha Berlin, Heidenheim et le Werder de Brême. Le parcours bavarois a été nettement plus clément que celui de Leipzig. L’an passé, le Bayern s’était fait surprendre par un Eintracht Francfort alors entraîné par Niko Kovac, et ne veut pas revivre cette désillusion. Cette saison, les Bavarois ont plutôt été bons face au Red Bull, faisant un nul à Leipzig et l'emportant à la maison. En pleine bourre et auréolé d’un nouveau titre de Champion, nous voyons le Bayern s’imposer et réussir le doublé.- Rentrez-biendans la case "code promotionnel" du formulaire d’inscription- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari et gagnez(150€ du pari + 100€ de bonus)- Que votre pari soit gagnant ou perdant,de paris gratuits pour miser !- Ces 100€ vous sont versés immédiatement après la fin du matchavecavecavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avec, dont un 1er pari remboursé de 100€, en rentrant le code "SOFOOT"avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Leipzig Bayern encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !