Pronostic Leipzig Bayer Leverkusen : analyse, cotes et prono du match de Bundesliga

Leipzig enchaîne face au Bayer Leverkusen

Loin du compte en début de saison, Leipzig a assez vite réagi afin d'éviter une catastrophe. Largués à la fois en Ligue des Champions et en Bundesliga, les dirigeants du RasenBall Sport ont décidé de se séparer de Domenico Tedesco et de le remplacer par Marco Rose sur le banc. Ce choix s'est avéré payant puisque les Taureaux Rouges sont redevenus compétitifs. Invaincus depuis 4 rencontres de Bundesliga, les partenaires de Christopher Nkunku sont surtout de nouveau totalement souverains à la maison avec 6 succès de rang toutes compétitions confondues avec en point d'orgue, la victoire obtenue cette semaine en Ligue des Champions face au Real Madrid (3-2). Ce succès leur a d'ailleurs permis de se hisser à la 2place du classement de leur groupe de C1 avec un point de retard seulement sur les. En face se présente une équipe du Bayer Leverkusen qui vit sans doute son pire début de saison au XXIsiècle. En manque total de confiance, le 11 de l'Usine n'a gagné que 2 fois en 11 journées de championnat et il ne pointe qu'à la 15place de Bundesliga (sur 18). Et malgré l'arrivée récente de Xabi Alonso sur le banc, les Leverkusenois n'ont pas vraiment rassuré ces derniers temps en s'inclinant lourdement sur le terrain de l'Eintracht Francfort (5-1) puis en se montrant incapables de l'emporter à la maison face à une formation de Wolfsbourg loin de tutoyer les sommets elle non plus cette année (2-2). Mercredi, les partenaires de Moussa Diaby ont évité la défaite de façon miraculeuse sur le terrain de l'Atlético Madrid (2-2) mais ils sont tout de même proches de faire une croix sur toute leur aventure européenne puisqu'ils ferment la marche dans leur groupe. Avec la confiance de leur côté et leur magnifique série à domicile, les joueurs de Leipzig pourraient donc replonger encore davantage dans le doute une équipe de Leverkusen loin d'être sereine.