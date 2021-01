Pronostic Leipzig Bayer Leverkusen : Analyse, cotes et prono du match de Bundesliga

Leipzig et le Bayer partent en chasse

Leipzig et le Bayer Leverkusen occupent la 2e et 3e place de Bundesliga, avec respectivement 7 et 10 points de retard sur le Bayern Munich. Les deux formations jouent certainement l'une de leurs dernières cartes pour revenir sur le Bayern. Les hommes de Nagelsmann doivent se reprendre suite à leur désillusion de la semaine passée. En effet, en déplacement face à une formation de Mayence relégable, Leipzig s'est incliné face aux partenaires de Niakhate. Exceptionnelle lors de la 1partie de saison, la bande à Nagelsmann rencontre des difficultés depuis la reprise. En effet, les partenaires du très convoité Sabitzer restent sur une victoire lors des 4 dernières journées, face à l'Union Berlin. Leipzig a récemment perdu une confrontation importante face au Borussia Dortmund (1-3) dans la Red Bull Arena. Ce passage compliqué a permis au Bayern de s'échapper en tête de la Bundesliga. La réception du Bayer est l'opportunité d'éloigner un adversaire direct pour les places qualificatives pour la Ligue des Champions mais aussi de se relancer dans la course au titre. De son côté, le Bayer a connu un très bon passage au cœur de l'automne, avec une place de leader de la Bundesliga. La défaite concédée dans les arrêts de jeu face aux Bavarois à la mi-décembre a signé le début d'une série très difficile pour les hommes de Peter Bosz. En effet, lors des 6 dernières journées de Bundesliga, les partenaires de Diaby ont connu la victoire à une seule reprise, face à Dortmund, grâce à une excellente prestation du Français. La semaine passée, le Bayer a raté l'opportunité de rattraper Leipzig en s'inclinant à domicile face à Wolfsbourg (0-1). Pour ce choc, Leipzig, meilleure équipe de Bundesliga à domicile, devrait prendre le meilleur sur une formation du Bayer Leverkusen, dans le dur lors des dernières semaines (4 défaites sur les 6 dernières journées dont 2 revers sur ses 2 derniers déplacements).