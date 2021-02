Pronostic Leipzig Augsbourg : Analyse, cotes et prono du match de Bundesliga

Leipzig fait le taf face à Augsbourg

Leipzig ouvre la 21journée de Bundesliga face à Augsbourg dès vendredi, car en début de semaine suivante, le club allemand joue son 8de finale de Ligue des Champions face à Liverpool. La formation de Julen Nagelsmann est en train de s'imposer en Allemagne comme l'un des plus sérieux concurrents pour le Bayern sur le long terme. Leipzig occupe actuellement la 1e position de Bundesliga avec 7 points de retard sur le club bavarois, qui ne jouera que lundi. Les partenaires de Sabitzer ont connu un léger passage à vide en début d'année avec une défaite face au Borussia Dortmund et un nul contre Wolfsbourg, deux formations luttant pour le Top 5. Malgré un nouveau faux-pas contre Mayence, Leipzig s'est montré solide lors des dernières journées en alignant trois succès sur des, face au Bayer Leverkusen (1-0), Bochum en Coupe (4-0) et Schalke (0-3). Le Français Upamecano dirige la meilleure défense de Bundesliga avec 17 buts concédés. De son côté, Augsbourg était plutôt bien parti en début de saison avec des succès sur l'Union Berlin et le Borussia Dortmund. Les joueurs d'Herrlich ont plus de mal depuis octobre, mais réalisent de temps un coup qui leur permet de rester hors de la zone de relégation. En effet, depuis son bon départ, Augsbourg s'est seulement imposé à 4 reprises face à Mayence (17), l'Arminia Bielefeld (16), Cologne (14) et de nouveau l'Union Berlin (9). Avec 5 défaites lors des 6 dernières journées, Augsbourg est toujours menacé par la relégation mais compte tout de même 5 points d'avance sur l'Arminia Bielefeld. Cette saison, l'équipe d'Herrlich a déjà affronté Leipzig à deux reprises pour deux défaites, en Bundesliga (0-2) et en Coupe (0-3).