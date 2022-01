Pronostic Leicester Watford : Analyse, cotes et prono du match de FA Cup

Leicester fait le job face à Watford

Leicester lance ce samedi la défense de son titre en FA Cup. En effet, l'an passé à la surprise générale, les Foxes s'étaient imposés face à Chelsea (1-0) en finale grâce à une réalisation de Youri Tielemans. Les hommes de Brendan Rodgers vivent une saison de Premier League moins fructueuse que celle des années précédentes, puisque le club se trouve calé en milieu de tableau à la 10e place. Cependant, les partenaires de Jamie Vardy restent sur une excellente performance puisqu'ils se sont imposés face à Liverpool (1-0) lors de leur dernière rencontre. Bien en place, les Foxes ont opéré en contre et ont fait la différence grâce à un ancien Toffee, Ademola Lookman. Lors de cette rencontre, Kasper Schmeichel a été impressionnant en arrêtant un penalty de Mohamed Salah et en réalisant une parade de grande classe sur une autre opportunité de l'attaquant égyptien. Leicester a été touché par plusieurs absences importantes lors des dernières semaines, notamment dans le domaine défensif où Fofana, Evans et Soyuncu, les habituels titulaires étaient tous sur le flanc face aux Reds poussant deux habituels milieux de terrain, Amartey et Ndidi à évoluer en défense centrale. Les choses vont se compliquer pour Brendan Rodgers qui voit ses 2 derniers éléments rejoindre leurs sélections pour la CAN, tout comme Iheanacho et Napalys Mendy. De plus, les Vardy, Barnes, Fofana, Justin, Evans, Soyuncu, Daka, Bertrand ou Ricardo ne devraient pas être rétablis à temps.

En face, Watford a pour objectif principal de se maintenir en premier League. Actuellement, la formation londonienne pointe en 17e position avec 2 points d'avance sur Burnley (qui compte un match de retard). Le week-end dernier, les Hornets ont vécu une fin de match cruelle face à Tottenham en concédant un but au bout du temps additionnel (96e) qui les a privés d'un point mérité. Les hommes de Claudio Ranieri sont sur une spirale négative avec 6 revers consécutifs en championnat. Watford est actuellement en conflit avec la sélection nigériane concernant l'excellent Dennis. En effet, une erreur administrative de la Fédération nigériane devrait permettre aux Hornets de conserver leur meilleur joueur pendant la CAN. De son côté, Ismaila Sarr a été retenu par le Sénégal, alors qu'il est actuellement blessé, au grand mécontentement de Watford. Malgré un effectif diminué, Leicester devrait s'attacher à défendre son titre lors de ce 1er tour de FA Cup face à une équipe de Watford qui devrait se focaliser sur le maintien en Premier League.