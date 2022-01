Pronostic Leicester Tottenham : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

Un Leicester – Tottenham avec des buts de chaque côté

L'épidémie de Covid a frappé fort durant les fêtes de fin d'année en Angleterre et n'a pas épargné les clubs de Premier League. Leicester et Tottenham sont deux des formations qui ont été le plus touchées. Ce mercredi,etse retrouvent au King Power Stadium pour un match en retard de la 17journée de Premier League. Excellent depuis que Brendan Rodgers a repris les commandes du club, Leicester est cependant loin du compte cette saison. En effet, lesse trouvent en 10e position avec 12 points de retard sur le Top 4. Il est cependant important de noter que les partenaires de Jamie Vardy comptent 4 matchs de retard par rapport à West Ham. Irréguliers, less'étaient lourdement inclinés à Manchester City (6-3) avant de s'imposer à domicile face à Liverpool (1-0). Le dernier match de Leicester remonte au 8 janvier lors de la victoire face à Watford (4-1) en FA Cup. Pour ce choc face à Tottenham, Rodgers se réjouit de pouvoir retrouver quelques éléments comme Justin, Soyuncu, ou Daka. En revanche, les Amartey, Ndidi ou Iheanacho sont partis à la CAN, quant à Wesley Fofana et Vardy, ils sont toujours en phase de reprise.En face, Tottenham a retrouvé des couleurs depuis qu'Antonio Conte a repris l'équipe. Les Spurs sont invaincus depuis son arrivée en Premier League et sont remontés en 6position. A l'instar de Leicester, le club londonien compte 4 matchs de retard par rapport à City, Chelsea ou West Ham. Tottenham a le potentiel pour effectuer un beau rapprochement en tête de classement. Pour sa dernière sortie en PL, la formation londonienne s'est imposée dans les ultimes secondes face à Watford (1-0). Ensuite, les Spurs n'ont rien pu faire face à une équipe de Chelsea supérieure en demi-finale de la Carabao Cup (3-0 en cumulé). En FA Cup, les partenaires d'Hugo Lloris n'ont pas connu de soucis pour se qualifier face à Morecambe (3-1). Le week-end dernier, le derby face à Arsenal a été reporté suite à la propagation du Covid qui a touché les Gunners. Pour ce déplacement à Leicester, Conte sera privé de l'un de ses meilleurs éléments puisque Son est toujours blessé. Mais le coach italien peut compter sur un Kane de nouveau décisif alors que Lucas Moura continue sa belle saison. Cette confrontation entre Leicester, qui reste sur 5 victoires à domicile, et Tottenham qui revient en forme, est souvent spectaculaire et devrait nous offrir des buts de chaque côté.