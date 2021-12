Pronostic Leicester Tottenham : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

Leicester enchaîne face à un Tottenham diminué

Cette opposition entre Leicester et Tottenham devrait être marquée par plusieurs absences dans chaque camp. En effet, les deux clubs ont été touchés par la Covid. Lesont cependant réussi une très belle prestation le week-end dernier en dominant une formation de Newcastle (4-0) engluée dans la zone de relégation. Lors de ce match, Youri Tielemans a inscrit un doublé tandis que James Maddison a confirmé son retour en forme. Pas toujours au mieux depuis le début de saison, l'international anglais s'était montré décisif à Southampton (2-2) avant de l'être de nouveau face à Newcastle avec un but et une passe décisive. Au rayon des absents, Rodgers ne peut pas compter sur Wesley Fofana, mais aussi sur Iheanacho, Perez, Lookman et Vestergaard, touchées par la Covid. La bonne nouvelle est la prise de confiance de Daka, qui peut devenir une vraie solution pour épauler Vardy devant. En s'imposant face aux Magpies, Leicester s'est replacé en 8position à 3 points de Tottenham.L'équipe londonienne a elle aussi été fortement touchée par la Covid. Son match de Conference League face à Rennes a été annulé, ce qui laisse Tottenham en 3position du groupe et donc éliminé de toute compétition européenne. Ce week-end, les hommes de Conte devaient affronter Brighton mais ont vu rencontre cette rencontre être reportée. En premier League, Tottenham reste sur 3 victoires face à Leeds (2-1), Brentford (2-0) et Norwich (3-0), trois matchs disputés à domicile. Impliqué dans plusieurs buts lors de ces derniers succès, le coréen Son fait partie des joueurs touchés par la Covid et son absence pourrait être handicapante, tant il est une pièce maîtresse des Spurs, surtout avec un Harry Kane toujours aussi inefficace en PL. Pour cette affiche, Leicester pourrait réaliser une bonne opération au classement en s'imposant face à un Tottenham qui devrait être diminué.