Pronostic Leicester Spartak Moscou : Analyse, cotes et prono du match de Ligue Europa

Leicester et Daka dominent encore le Spartak Moscou

Profitez de 150€ offerts chez ParionsSport

Profitez de 150€ offerts chez ParionsSport

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, d'autres sites vous permettent de parier sur ce Leicester Spartak Moscou :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Depuis son titre surprise en Premier League en 2016, Leicester s’est installé parmi les meilleures équipes Outre-Manche. Lesont confirmé leur statut la saison passée en finissant une nouvelle fois au pied du top 4 qualificatif pour la Ligue des champions et en remprotant surtout la FA Cup en dominant Chelsea, futur vainqueur de la C1. Dans cette entame de saison, les hommes de Brendan Rodgers rencontrent plus de difficultés et doivent se contenter d’une 11place au général. Invaincu lors des 4 dernières journées de Premier League avant ce week-end, Leicester s’est fait surprendre par Arsenal à domicile samedi (0-2). En effet, les partenaires de Jamie Vardy ont subi les débuts fracassants desqui ont inscrit 2 buts lors des 20 premières minutes. Ensuite, malgré une très belle réaction, Leicester s’est heurté à un Ramsdale en feu. En Europa League, les Foxes sont tombés dans un groupe très ouvert puisque seulement 3 points séparent le dernier, le Spartak Moscou au premier, le Legia Varsovie. Pour lancer cette campagne européenne, les Foxes ont partagé les points avec le Napoli (2-2) avant de se faire surprendre en Pologne par le Legia Varsovie (1-0). Il y a 15 jours, le club anglais a réalisé une très belle prestation sur la pelouse du Spartak Moscou en s’imposant au terme d’une rencontre folle (3-4) alors que les Foxes étaient menés de 2 buts. Daka, l’attaquant zambien, s’est signalé en inscrivant un quadruplé et devrait être titularisé pour ce match retour.chez⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, le Spartak Moscou est la lanterne rouge de ce groupe mais a toujours la possibilité de se qualifier. La formation moscovite s’est montré décevante à domicile où elle a perdu ses deux matchs face au Legia (0-1) et donc contre Leicester (3-4). En revanche, le Spartak a réalisé un exploit en déplacement en s’imposant face au Napoli (3-4), actuel leader de la Serie A. Actuellement, le club moscovite connait une mauvaise passe en championnat avec 3 matchs sans la moindre victoire, avec notamment une humiliation reçue sur la pelouse du Zenit St Petersbourg (7-1). A domicile, Leicester pourrait profiter des difficultés actuelles du Spartak pour s’imposer de nouveau face aux Moscovites.- Vous avez le droit à un 1pari remboursé en pari gratuit de 150€.- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevez 150€ de paris gratuits !- Vous pouvez utiliser vos 150€ pour continuer à parier.- Vous avez le droit à un 1pari remboursé en pari gratuit de 150€.- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevez 150€ de paris gratuits !- Vous pouvez utiliser vos 150€ pour continuer à parier.avecavecen rentrant le code "SOFOOT"avecavecavec, dont un 1er pari remboursé de 110€, en rentrant le code "SOFOOT10"avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecUn Bonus ÉNORME de 200€ dont 150€ sur vos 1paris sportifs avecavecRetrouvez le Pronostic Leicester Spartak Moscou détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !