Pronostic Leicester Slavia Prague : Analyse, cotes et prono du match de Ligue Europa

Leicester fait le taf face au Slavia Prague

Profitez d'un 1er pari remboursé de 150€

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, d'autres sites vous permettent de parier sur ce Leicester Slavia Prague :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Auteur d'un bon match nul en République Tchèque à l’aller (0-0), Leicester joue sa qualification lors de ce match retour face au Slavia Prague. Lesréalisent une saison incroyable puisqu’ils occupent la 3e place de Premier League avec 6 points d’avance sur le 5e, Chelsea. Les hommes de Brendan Rodgers ont confirmé leurs excellentes aptitudes en déplacement en s’imposant sur le terrain d’Aston Villa ce week-end (1-2). Leicester peut une nouvelle fois remercier ses hommes en forme, James Maddison et Ashley Barnes, auteurs des deux buts de la rencontre. Lancé par Claude Puel lors de son passage à Leicester, Barnes est l’un des joueurs les plus prometteurs Outre-Manche. Ce dimanche, il a inscrit son 9but de la saison et a signé sa 4passe décisive. Lors des 16 dernières rencontres disputées, toutes compétitions confondues, Leicester ne s’est incliné qu’une seule fois face à Leeds. Pour cette rencontre, Rodgers ne pourra pas compter sur Iheanacho, suspendu suite à une accumulation de cartons, tandis que Wesley Fofana est toujours à l’infirmerie.chez⇒ ⇒⇐ ⇐Moins tranchant que lors de la phase de poule sur son 1/16de finale aller, le Slavia Prague a conservé toutes ses chances de qualification en tenant le nul et en n’encaissant pas de but. Les Tchèques sont en tête de leur championnat avec 8 points d’avance sur leur poursuivant. En revanche, le Slavia connait un coup de moins bien lors des dernières semaines avec trois nuls concédés lors de leurs 4 dernières rencontres toutes compétitions confondues. En pleine confiance, lespossèdent les ressources pour se sortir du piège tchèque. A domicile, Leicester devrait être en mesure de s’imposer face au Slavia Prague et se qualifier ainsi pour les 8es de finale de cette Ligue Europa.- Misez par exemple votre 1pari remboursé de 150€ sur ce pari pour tenter de remporter- Si votre pari est perdant, vos 150€ vous sont remboursés en paris gratuits.- Vous pouvez récupérer ensuite jusqu'à 100€ supplémentaires en Cash Back pendant les 2 périodes de 30 jours suivants votre inscription.avecavecavecavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavec, dont un premier pari remboursé de 100€avec, sponsor d’ArsenalavecavecRetrouvez le Pronostic Leicester Slavia Prague détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !