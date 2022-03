Pronostic Leicester Rennes : Analyse, cotes et prono du 8e aller de Ligue Europa Conférence

Rennes résiste à Leicester

Leicester est devenu une place forte du football anglais depuis son titre surprise en 2016. En effet, les Foxes ont souvent été engagés dans la course aux places européennes. Ces deux dernières années, les hommes de Brendan Rodgers avaient été tout proches de finir dans le Top 4 mais avaient calé lors des dernières journées et se contenter de l'Europa League. Tombé cette saison dans un groupe relevé avec le Napoli, le Spartak Moscou et le Legia Varsovie, Leicester a fini en 3e position et a été rebasculé dans cette Conference League. Pour leur match de barrages (16de finale), les partenaires de Kasper Schmeichel se sont facilement défaits des danois du Randers FC (7-2 en cumulé). Lors du match retour, James Maddison a éclaboussé le match de son talent avec deux superbes buts. En Premier League, Leicester se trouve en milieu de tableau à la 12place. Trop irréguliers, les hommes de Brendan Rodgers viennent de remporter leurs deux dernières rencontres de championnat face à des adversaires de bas de tableau, Burnley (0-2) et Leeds (1-0). Ces succès ont permis à Leicester de s'éloigner de la zone rouge et de confirmer le retour en forme d'Harvey Barnes.

En face, le Stade Rennais a déjà réussi un très beau parcours en Conference League en finissant un tête d'un groupe qui comprenait également les Tottenham Hotspurs mais aussi le Vitesse Arnhem. Grâce à sa 1place, Rennes s'est qualifié directement pour ces 8. Solide au cœur de l'automne, le club breton a baissé le pied en début d'année avec plusieurs revers en Ligue 1. Cependant, les hommes de Bruno Génésio semblent avoir relevé la tête en remportant 4 de ses 5 derniers matchs de championnat, la seule défaite étant celle concédée au Parc des Princes face au PSG (1-0). Les Rennais ont surtout retrouvé leur tranchant offensif lors des 3 dernières journées, inscrivant au moins 2 buts par rencontre. Après avoir balayé Troyes (4-1) au Roazhon Park, les Bretons ont réussi une très belle prestation à Montpellier (2-4) avant d'assurer à domicile face à Angers (2-0). Le duo Terrier – Laborde s'est encore distingué. Intéressant depuis quelques semaines et auteur d'un bon nul face à Tottenham en phase de poule, le Stade Rennais a les armes pour tenir tête à une équipe de Leicester semblant assez loin de son meilleur niveau.