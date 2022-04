Pronostic Leicester PSV Eindhoven : Analyse, cotes et prono du 1/4 de finale aller de Ligue Europa Conférence

Leicester remporte la 1re manche face au PSV

Troisième d'un groupe de C3 qui comprenait le Napoli et le Spartak Moscou, Leicester a été basculé dans cette Conference League. Pour leurs débuts dans cette compétition, les se sont imposés facilement contre les Danois des Randers (7-2). Ensuite, les hommes de Brendan Rodgers ont connu de grosses difficultés face à Rennes. Les partenaires de Maddison avaient pourtant remporté le match aller au King Power (2-0), avant de défendre miraculeusement leur avantage lors des dernières minutes de leur match au Roazhon Park (défaite 2-1). En Premier League, les Foxes ne connaissent pas les mêmes résultats que lors des deux dernières saisons où ils avaient été tout proches d'accrocher une place dans le Top 4. Actuellement, les protégés de Rodgers occupent la 10 position avec 14 points de retard sur la dernière place européenne. Leicester devrait donc tout miser sur cette C4. Le week-end dernier, les Foxes sont allés chercher un bon nul sur la pelouse d'Old Trafford face à Manchester United (1-1). La bonne nouvelle pour Leicester dans cette fin de saison est le retour de sa charnière centrale composée par Evans et Fofana. Le Français a disputé son second match face aux et devrait débuter face au PSV. En revanche, Vardy ou Ndidi pourraient encore manquer ce rendez-vous. De son côté, le PSV vit dans l'ombre de l'Ajax ces dernières saisons. En tout début de saison, le club néerlandais avait manqué la qualification pour la Ligue des Champions en se faisant sortir lors du dernier tour des barrages par le Benfica. Ensuite, la formation batave a dû se contenter de la 3 place de son groupe de Ligue Europe derrière Monaco et la Real Sociedad. Reversés en barrages de Ligue Europa, les hommes de Schmidt se sont qualifiés face au Maccabi Tel Aviv (2-1). Ensuite, les Bataves ont dominé u Copenhague grâce à une très belle prestation au retour, avec une démonstration signée au Danemark (4-0). Lors de cette rencontre, le club néerlandais a pu compter sur ses joueurs offensifs majeurs car les Zahavi, Gotze ou Bruma qui se sont tous mis en évidence. En Eredivisie, le PSV a perdu des points importants le week-end dernier en concédant le nul face à Twente (3-3) qui offre désormais 4 points d'avance à l'Ajax. Pour cette affiche, Leicester, qui reste sur 4 succès à domicile, pourrait dominer le PSV.