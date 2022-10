Pronostic Leicester Nottingham Forest : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Leicester se reprend face à Nottingham

En clôture de la 9journée de la Premier League, Leicester reçoit Nottingham dans une rencontre très importante dans l'optique du maintien. En effet, lesoccupent à la surprise générale la dernière place du classement général avec 3 points de retard sur l'avant-dernier qui n'est autre que Nottingham et déjà 5 sur le premier non relégable. Brendan Rodgers, qui avait permis à son équipe se qualifier en Coupe d'Europe lors de deux saisons consécutives, est sous pression avant la réception de Forest. Cet été, le club a perdu Wesley Fofana, parti à Chelsea tandis que l'historique Kasper Schmeichel a rejoint l'OGC Nice. Au niveau des arrivées, lesse sont attachés les services du défenseur belge Faes. Leicester a lancé sa saison par un nul à domicile contre Brentford (2-2) et a depuis perdu toutes les rencontres qu'il a disputé. Lors des deux dernières journées, les Foxes ont coulé en concédant deux lourdes défaites face à Brighton (5-2) et contre Tottenham (6-2). Offensivement, les Maddison, Tielemans ou Barnes sont toujours présents quant à Jamie Vardy, il connait un départ laborieux avec toujours aucun but au compteur. Ce lundi soir, Brendan Rodgers devrait s'appuyer sur Iheanacho sur le front de l'attaque pour forcer le verrou de Nottingham.

De son côté, Nottingham Forest a réussi à retrouver la Premier League après avoir passé de nombreuses saisons en Championship. Forest a décidé d'opérer à une grosse campagne de recrutement qui n'est pas sans rappeler celle de Fulham, lorsque lesavaient fait un aller-retour direct de la PL au Championship. En effet, pas moins de 20 joueurs sont venus garnir les rangs des Reds. Cette arrivée massive explique certainement le difficile début de saison des hommes de Cooper. Ce dernier, à l'instar de Rodgers, est sous pression et pourrait être en danger en cas de nouveau pas ce lundi soir. Lors des premières journées de PL, Nottingham avait réussi à s'imposer à domicile face à West Ham (1-0) avant de décrocher un nul sur la pelouse d'Everton (1-1). Ces 4 points sont les seuls pris depuis l'entame de la saison. Dernièrement, Forest a accumulé les contre-performances avec 4 défaites consécutives face à Tottenham (0-2), Manchester City (6-0), Bournemouth (2-3) et face à Fulham (2-3). La défaite contre les Cherries reste en travers de la gorge des supporters de Forest puisque leur équipe menait de 2 buts à la pause avant de craquer en fin de rencontre. Ce scénario s'est reproduit lors du match face aux Cottagers. Dans cette équipe, on retrouve des éléments intéressants à l'image du gallois Johnson ou du jeune Gibbs-White. Devant son public, Leicester devrait décrocher sa première victoire de la saison et revenir à hauteur de Nottingham face à une équipe à sa portée.