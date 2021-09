Pronostic Leicester Naples : Analyse, cotes et prono du match de Ligue Europa

Un Napoli en forme à Leicester

Lors des deux dernières saisons, Leicester s’est retrouvé à deux reprises expulsé du Top 4 de la Premier League lors de la dernière ligne droite. Après deux saisons pleines, lesavaient perdu leur ticket pour la Ligue des Champions lors des derniers matchs. La saison passée, Leicester s’était arrêté en 16e de finale de l’Europa League face au Slavia Prague, mais était parvenu à remporter la FA Cup en dominant Chelsea. L"an dernier, Brendan Rodgers avait pour habitude d’effectuer des rotations pour les matchs européens. Le Nigérian Iheanacho en avait profité pour briller et retrouver une place de titulaire en fin de saison. Pour la réception du Napoli, il ne serait donc pas étonnant de voir les Soumaré, Lookman, Evans, Pereira ou Daka débuter cette rencontre. Depuis le début de saison, lesont connu des fortunes diverses avec le gain du Community Shield face à City (1-0) mais aussi deux défaites en 4 journées de PL face à West Ham et contre ces mêmesle week-end dernier.chez⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, le Napoli n’a pas réussi à accrocher une place qualificative pour la Ligue des Champions. En revanche, les Napolitains ont assuré avec un ticket pour l’Europa League. Cet été, le club italien en manque de moyens n’a pas pu effectuer de recrutement clinquant. Avec un groupe similaire à celui de l’an passé mais avec Spaletti à sa tête, le Napoli a réalisé une entame parfaite en Serie A. En effet, les partenaires du capitaine Insigne ont remporté toutes leurs rencontres face à Venise (0-2), le Genoa (1-2) et la Juventus (2-1). Le week-end dernier, Naples disputait un test face à la Vieille Dame, passé avec mention. Mené à la pause suite à l’ouverture du score de Morata, le Napoli a renversé le match grâce à Politano et Koulibaly. En pleine forme, Naples semble en mesure de ramener un résultat de son déplacement à Leicester.- Misez par exemple votre 1pari remboursé de 150€ sur ce pari pour tenter de remporter- Si votre pari est perdant, vos 150€ vous sont remboursés en paris gratuits.- Vous pouvez récupérer ensuite jusqu'à 100€ supplémentaires en Cash Back pendant les 2 périodes de 30 jours suivant votre inscription.avecen rentrant le code "SOFOOT"avecavecavecavecdès la fin du matchavecen rentrant le code "SOFOOT10"avec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT10FREE"avecavec, sponsor de MonacoavecavecavecRetrouvez le Pronostic Leicester Napoli encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !